Angriff auf die Spitze, Kampf ums Überleben – die Liga bleibt heiß

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht erneut Spannung pur. Während die Spitzenreiter VfL Wildeshausen, GVO Oldenburg und VfL Stenum ihre Titelambitionen unterstreichen wollen, stehen in der unteren Tabellenhälfte Teams wie Wiefelstede, Obenstrohe und Abbehausen weiterhin unter massivem Druck. Besonders interessant wird das Duell zwischen Stenum und Frisia Wilhelmshaven, zwei offensivstarken Mannschaften, die für Tore sorgen können. Gleichzeitig warten Kellerpartien, in denen jeder Punkt über den Klassenerhalt entscheiden könnte, und einige Begegnungen versprechen spektakuläre Offensivfußball-Partien mit Chancen auf beiden Seiten.

Heidmühler FC belegt mit 22 Punkten den achten Rang und will gegen den Aufsteiger aus Delmenhorst drei Punkte einfahren. TV Jahn steht mit 13 Punkten auf Platz zehn und benötigt dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Heidmühler hat zuletzt gute Leistungen gezeigt, besonders in Heimspielen, und will diese Form bestätigen. Delmenhorst muss über 90 Minuten konzentriert bleiben, um nicht erneut als Verlierer vom Platz zu gehen.

Tur Abdin Delmenhorst liegt mit 23 Punkten im Mittelfeld und will die Saison positiv gestalten. Oldenburg II hat 12 Punkte gesammelt und kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Delmenhorst ist favorisiert, muss aber die individuelle Qualität der Gäste ernst nehmen. Die Partie verspricht ein kampfbetontes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Obenstrohe steht mit zwölf Punkten auf Rang zwölf und kämpft ums Überleben in der Liga. Aufsteiger Nordenham als Siebter hat mit 22 Punkten eine stabile Saison gespielt und will den Anschluss an die Topteams halten. Die Gäste reisen als Favorit an, doch Obenstrohe hat zu Hause schon einige Überraschungen geliefert. Ein intensives Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Tabellenführer Wildeshausen (34 Punkte) ist weiterhin ungeschlagen und reist als klarer Favorit nach Rastede. Rastede steht mit 15 Punkten auf Platz neun und will zuhause überraschen. Die Gäste verfügen über eine starke Defensive und eine effiziente Offensive, die auch gegen tiefstehende Gegner ihre Wirkung entfaltet. Für Rastede wird es schwierig, die Topmannschaft zu stoppen, doch ein Heimspiel-Sieg wäre eine Sensation.

GVO Oldenburg steht mit 32 Punkten auf Platz zwei und ist weiterhin ein heißer Kandidat für die Meisterschaft. Gegen den Tabellenzwölften aus Abbehausen müssen die Oldenburger ihre starke Heimform bestätigen. Abbehausen konnte in dieser Saison erst 13 Punkte sammeln und steht damit mitten im Abstiegskampf. Für GVO ist nur ein Dreier akzeptabel, um den Anschluss an Spitzenreiter Wildeshausen nicht zu verlieren.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia

Der Tabellendritte Stenum empfängt Frisia Wilhelmshaven, das mit 29 Punkten auf Platz fünf rangiert. Stenum hat bislang nur ein Unentschieden abgegeben und ist in Topform, während Frisia ebenfalls zu den besten Offensive der Liga zählt. Beide Teams sind offensiv stark und können für ein spektakuläres Spiel sorgen. Stenum geht als Favorit ins Spiel, aber Frisia hat das Potenzial, zu überraschen.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede FC Hude FC Hude

Wiefelstede rangiert mit sieben Punkten auf Platz 15 und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Hude steht mit elf Punkten nicht viel besser da und kämpft ebenfalls um jeden Punkt. Beide Teams benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Es ist ein Duell mit viel Druck, in dem die Tagesform entscheidend sein wird.