Angriff auf die Bezirksliga: Türk Sport Garching lässt mit Transferoffensive aufhorchen

Türk Sport Garching spielt in der Kreisliga keine große Rolle, machte durch die letzten Transfers aber auf sich aufmerksam. Was steckt hinter der Transferpolitik des Vereins?

32 Punkte nach 22 Spielen und Platz sechs in der Kreisliga München 1. Vier Spieltage vor Schluss geht es für den FC Türk Sport Garching nur noch um die goldene Ananas. Die Ansprüche des Vereins sind deutlich größer, was die letzten Wochen unterstreichen. Im März wechselte bereits Clint Schmidt aus der Landesliga zu Türk Sport, wenige Wochen später folgten die nächsten Transfers.

Im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern gibt Topcu Einblicke in die aktuelle Situation und künftige Ziele bei Türk Sport Garching. Der ambitionierte Sportdirektor und Trainer verließ Fatih Ingolstadt überraschend, um sich der neuen Herausforderung in Garching anzunehmen. „Schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen wusste ich sofort, dass ich den Job übernehmen will“, sagt Topcu, der für seine neue Aufgabe auch weite Strecken in Kauf nimmt.

In den letzten Wochen konnte sich Topcu bereits ein Bild des Kaders seines neuen Vereins machen. Im Hinblick auf die kommende Saison überwiegt Zuversicht: „Es ist ein gutes Team mit vielen bekannten Spielern aus der Umgebung.“ Einer der Schlüsselspieler bei Türk Sport Garching ist Rachid Teouri, der 18 Tore in 18 Partien erzielte und auch nächstes Jahr für Türk Sport auflaufen wird. „Rachid strahlt vor dem Tor eine unglaubliche Gefahr aus. Leider wird er nächste Jahr beruflich sehr eingeschränkt sein und uns nicht immer zur Verfügung stehen“, sagt der Sportdirektor.

Ziel Bezirksliga: Topcu will auf dem Transfermarkt weiter nachlegen

Zum Kader hinzustoßen werden gleich vier Spieler aus Ingolstadt. „Die Jungs wollten mich bei meinem neuen Projekt unterstützen. Wir werden viel Spaß haben“, zeigt sich Topcu dankbar. Besonders die Wechsel von Ex-1860 und Galatasaray-Profi Camdal und Topcu-Weggefährte Abasikeles sollen nie wirklich zur Debatte gestanden haben. „Tarik (Camdal, Anm. d. Red.) ist ein Kindheitsfreund von mir, für ihn war es selbstverständlich, mich zu begleiten und mit Akif (Abasikeles, Anm. d. Red.) arbeite ich seit sieben Jahren eng zusammen.“ Die Transferaktivitäten des Klubs sollen damit aber nicht beendet sein, im Gegenteil, Topcu habe noch „vier, fünf Spieler“ auf seiner Liste.

Im Hinblick auf die Ziele des Kreisligisten nimmt Topcu kein Blatt vor den Mund. „Jeder der mich kennt weiß, ich will immer den Erfolg. Mein Ziel ist Platz eins bis drei, was am Ende herauskommt, werden wir sehen“, gibt sich Topcu selbstbewusst. Die bisherige Transferpolitik deutet einen Angriff auf die Bezirksliga an.