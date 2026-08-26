Angriff auf den Aufstieg: DJK Südwest rüstet in der Devensive auf Nach Platz 3 im Vorjahr will Trainer Daniel Errens mit vier Neuzugängen die Spitze anpeilen. von Andreas Santner · Heute, 08:27 Uhr · 0 Leser

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Ein einziger Punkt fehlte der DJK Südwest Köln in der vergangenen Spielzeit auf Deutz 05, um den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Trotz des knapp verpassten Sprungs nach oben blickt der Klub positiv auf die abgelaufene Saison zurück. Mit einer gezielt verstärkten Viererkette und klaren Etappenzielen startet die Mannschaft von Trainer Daniel Errens am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Bergfried Leverkusen in die neue Meisterschaftsrunde.

Stolz auf Platz drei und volle Depots zum Start Trainer Daniel Errens (39), der das Team nach dem Abstieg übernahm und in seine zweite Saison geht, bewertet die abgelaufene Spielzeit positiv: „Wir sind Dritter geworden, sind aber am Ende trotzdem stolz, dass wir ein Wörtchen mitsprechen konnten, was das Aufstiegsrennen anging. Wir haben am Ende leider einen Punkt zu wenig gehabt und den Kürzeren gezogen.“ Ursprünglich war ein Platz unter den Top Fünf das Ziel gewesen, weshalb die Leistung trotz anfänglicher Verletzungssorgen übertroffen wurde. Die sechswöchige Vorbereitung verlief trotz urlaubsbedingter personeller Wechsel nach Wunsch. Zum Saisonstart sind alle Akteure fit und einsatzbereit.

Vier Neuzugänge für die Abwehrkette Auf dem Transfermarkt lag der Fokus der Kölner auf der Abwehr, um Vakanzen im Zentrum zu schließen. Gleich vier Akteure verstärken den Kader: Nic Best drängte aus der eigenen zweiten Mannschaft nach oben. Florian Post führte den SC Münster zuletzt als Kapitän in die Landesliga und schloss sich studienbedingt den Kölnern an. Außenverteidiger Ziyad Abdellaoui bringt Erfahrung von der Bezirks- bis zur Oberliga mit. Als „absoluter Glücksfall“ bezeichnet Errens Neuzugang Nummer vier, Valentin Wilke: Der im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund ausgebildete Innenverteidiger verfügt über Oberliga- sowie Landesliga-Erfahrung und fand nach berufsbedingter Pause durch seine Polizeiausbildung in Köln zum Verein. „Wir haben uns in der Qualität, aber auch in der Breite und in der Viererkette sehr gut verstärkt“, fasst Errens zusammen. Bei der Konkurrenz gilt die DJK Südwest erneut als Meisterschaftsanwärter. Errens hat neben den etablierten Kräften SSV Jan Wellem und den Rheindörfern auch den Aufsteiger SC Weiler-Volkhoven auf dem Zettel, dem er als Überraschungsmannschaft einiges zutraut.