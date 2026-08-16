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Ligabericht
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Angreifer Javier Recio-Perez schießt den FSV Cappel ab
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga-Angreifer Javier Recio-Perez vom SC Waldgirmes II erwischt gegen den FSV Cappel einen Sahnetag. Derweil darf auch der FC Burgsolms erstmals jubeln +++
Wetzlar. Während der SC Waldgirmes II beim FSV Cappel in Torlaune war, hat der FC Burgsolms gegen den FC Cleeberg die ersten Punkte in der Fußball-Gruppenliga eingesammelt. Ganze sechsmal traf die Zweitvertretung des SC Waldgirmes, laut FSV-Sprecher Tobias Reibl war es „das schlechteste Spiel in zwei Jahren Gruppenliga“. Burgsolms hingegen belohnte sich nach zwei knappen Auftaktniederlagen erstmals mit etwas Zählbarem.