 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Angreifer Javier Recio-Perez schießt den FSV Cappel ab

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga-Angreifer Javier Recio-Perez vom SC Waldgirmes II erwischt gegen den FSV Cappel einen Sahnetag. Derweil darf auch der FC Burgsolms erstmals jubeln +++

von Redaktion · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Der FC Burgsolms darf nach dem Erfolg gegen den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg erstmals über einen Sieg jubeln. © Isabel Althof
Der FC Burgsolms darf nach dem Erfolg gegen den FC Cleeberg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg erstmals über einen Sieg jubeln. © Isabel Althof

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Wetzlar. Während der SC Waldgirmes II beim FSV Cappel in Torlaune war, hat der FC Burgsolms gegen den FC Cleeberg die ersten Punkte in der Fußball-Gruppenliga eingesammelt. Ganze sechsmal traf die Zweitvertretung des SC Waldgirmes, laut FSV-Sprecher Tobias Reibl war es „das schlechteste Spiel in zwei Jahren Gruppenliga“. Burgsolms hingegen belohnte sich nach zwei knappen Auftaktniederlagen erstmals mit etwas Zählbarem.

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