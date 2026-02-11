Angreifer fehlt dem MSV länger, Sydney FC holt RWE-Profi 3. Liga: Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Dennis Borkowski verzichten. Rot-Weiss Essen gibt noch den späten Abgang von Ahmet Arslan bekannt. von André Nückel · Heute, 09:16 Uhr · 0 Leser

Personelle Neuigkeiten um Dennis Borkowski (l.) und Ahmet Arslan. – Foto: Herbertz / Nico Herbertz, RWE

Bei den Drittligisten vom Niederrhein gibt es zum Wochenstart personelle Neuigkeiten: Während Dennis Borkowski vorerst nicht für den MSV Duisburg auflaufen kann, gehen Ahmet Arslan und Rot-Weiss Essen getrennte Wege. Update: Der Wechsel von Arslan zum Sydney FC nach Australien wurde bestätigt.

Ungewisse Ausfallzeit von Dennis Borkowski Sommer-Zugang Borkowski fehlte dem MSV Duisburg bereits weite Teile der Hinrunde in der 3. Liga. Dass der 24-Jährige allerdings ein Faktor im Team von Dietmar Hirsch sein kann, bewies er im Topspiel gegen den SC Verl. Beim 4:2-Erfolg schoss er das wichtige 2:1 für die Zebras, sein erstes Tor im Trikot der Duisburger. Doch wenige Minuten nach seinem Treffer musste er schon ausgewechselt werden. Die Diagnose liegt dem MSV nun vor: "Gute Besserung, Denno! Dennis Borkowski hat sich beim Heimsieg über den SC Verl eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung zugezogen und wird den Zebras damit vorerst fehlen. Wann der 24-Jährige in den Trainingsbetrieb zurückkehrt, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab", teilen die Duisburger mit. Borkowski, Hirsch und Co. müssen also entsprechend abwarten - die Leidenszeit geht weiter.

>>> Das ist Dennis Borkowski Ahmet Arslan verlässt Essen mit sofortiger Wirkung - nach Australien? Beim 1:1 gegen Wehen Wiesbaden hat Arslan zum 63. und letzten Mal für Rot-Weiss Essen gespielt. Der 31-Jährige verlässt die Hafenstraße nach anderthalb Jahren mit sofortiger Wirkung und sucht eine neue Herausforderung. Der ehemalige Spieler des Hamburger SV, von Holstein Kiel und Dynamo Dresden erzielte in dieser Zeit 20 Tore und neun Vorlagen für RWE. Laut Transfermarkt wird der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel nach Australien zum Sydney FC in Verbindung gebracht. „Ich hatte eine sehr geile Zeit bei RWE. Die Mitspieler, die Kollegen und die Fans – das alles hat sehr zu mir gepasst. Ich freue mich, dass ich meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen konnte. Umso schwerer fällt mir der Abschied. Jetzt freue ich mich aber auf eine neue Aufgabe. Ich wünsche dem Verein und den Verantwortlichen alles Gute und noch eine erfolgreiche Restsaison", teilt der Spieler bei seiner RWE-Verabschiedung mit.