Angreifer fehlt dem MSV länger, RWE gibt Arslan ab - nach Australien? 3. Liga: Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Dennis Borkowski verzichten. Rot-Weiss Essen gibt noch den späten Abgang von Ahmet Arslan bekannt. von André Nückel · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser

Personelle Neuigkeiten um Dennis Borkowski (l.) und Ahmet Arslan. – Foto: Herbertz / Nico Herbertz, RWE

Bei den Drittligisten vom Niederrhein gibt es zum Wochenstart personelle Neuigkeiten: Während Dennis Borkowski vorerst nicht für den MSV Duisburg auflaufen kann, gehen Ahmet Arslan und Rot-Weiss Essen getrennte Wege.

Ungewisse Ausfallzeit von Dennis Borkowski Sommer-Zugang Borkowski fehlte dem MSV Duisburg bereits weite Teile der Hinrunde in der 3. Liga. Dass der 24-Jährige allerdings ein Faktor im Team von Dietmar Hirsch sein kann, bewies er im Topspiel gegen den SC Verl. Beim 4:2-Erfolg schoss er das wichtige 2:1 für die Zebras, sein erstes Tor im Trikot der Duisburger. Doch wenige Minuten nach seinem Treffer musste er schon ausgewechselt werden. Die Diagnose liegt dem MSV nun vor: "Gute Besserung, Denno! Dennis Borkowski hat sich beim Heimsieg über den SC Verl eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung zugezogen und wird den Zebras damit vorerst fehlen. Wann der 24-Jährige in den Trainingsbetrieb zurückkehrt, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab", teilen die Duisburger mit. Borkowski, Hirsch und Co. müssen also entsprechend abwarten - die Leidenszeit geht weiter.