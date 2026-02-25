Angespannter FSV 08 Bietigheim-Bissingen fährt zum Topteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen fährt am Samstag mit einem kleinen Fundament, aber ohne Sicherheit nach Aalen. Der Restart nach der Winterpause brachte ein 1:1 gegen den 1. Göppinger SV – ein Ergebnis, das Stabilität andeutete, aber die Lage im Tabellenkeller nicht löst. Nun wartet am 21. Spieltag der VfR Aalen, für den es erst das erste Pflichtspiel nach der Pause ist, weil der Auftakt in Nöttingen wetterbedingt ausfiel. Unterschiedliche Rhythmen, gleicher Druck.

Ausgangslage: Bietigheim bleibt tief unten gebunden Die Tabelle spricht nüchtern, aber sie spricht deutlich. Der FSV 08 steht nach 20 Spielen bei 18 Punkten, mit 3 Siegen, 9 Unentschieden und 8 Niederlagen sowie 30:41 Toren – Rang 17. In einer Oberliga, in der vier Absteiger vorgesehen sind, wird jeder Zähler zur Währung, die man nicht liegen lassen darf. Das 1:1 gegen Göppingen war insofern ein Auftakt, der wenigstens nicht verlorenging. Doch es war auch kein Schritt, der die Enge nach unten auflöst. Bietigheim-Bissingen reist also nicht mit Rückenwind, sondern mit der Erkenntnis, dass schon die nächsten 90 Minuten das nächste Kapitel im Kampf um Punkte schreiben.

Der Gegner: Aalen startet spät – aber von ganz oben

Der VfR Aalen beginnt die zweite Saisonhälfte erst jetzt. Die Partie in Nöttingen wurde abgesagt, deshalb ist das Heimspiel gegen den FSV 08 Aalens erster Pflichttermin nach der Winterpause. An der grundsätzlichen Stärke ändert das nichts: Aalen ist Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter VfR Mannheim. 45 Punkte aus 18 Spielen, eine Bilanz von 14-3-1 und 40:10 Tore – Zahlen, die von Konstanz erzählen. Für Bietigheim-Bissingen bedeutet das eine Reise in ein anderes Tabellenklima: oben geht es um das Tempo an der Spitze, unten um Luft zum Atmen.

Hinspiel: Das 0:0 als Erinnerung an mögliche Enge

Und doch gibt es für den FSV 08 einen Anknüpfungspunkt, der nüchtern Hoffnung macht: Das Hinspiel am 23. August 2025 endete 0:0. Kein Treffer, keine Entscheidung – aber ein Beleg dafür, dass selbst die Rollenverteilung nicht zwingend eine Geschichte schreibt. Für Bietigheim-Bissingen kann dieses Ergebnis als Referenz dienen: Aalen ist schwer zu knacken, aber auch nicht automatisch unantastbar. Nur ist die Situation jetzt schärfer. Ein Punkt kann helfen, doch er kann nicht das Ziel sein, wenn man auf Rang 17 steht. In Aalen geht es für den FSV 08 darum, aus dem ersten Remis nach der Pause mehr zu machen als eine Momentaufnahme.