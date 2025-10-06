Angespannte Personallage: Positive Signale beim Bahlinger SC

Nun stehen bis ins kommende Frühjahr erst mal keine zusätzlichen Wochentagsspiele an. Und auch die Zahl der Langzeitverletzten könnte sich bald reduzieren. Bei Ibrahima Diakité (Sprunggelenk) und Samet Yilmaz (Adduktorenprobleme) deutet sich eine Rückkehr in den Spieltagskader für das kommende Heimspiel am Sonntag, 19. Oktober, 14 Uhr, gegen den SC Freiburg II an. Zuvor ist der BSC noch bei den Stuttgarter Kickers zu Gast (Samstag, 11. Oktober). Auch Vasco Walz (Verletzung am Schambein) könnte in zwei bis drei Wochen wieder als Alternative im Mittelfeld in Frage kommen. Ein Einsatz vor der Winterpause bleibt für Mike Manegold (Sehnen- und Muskelfaserriss) und Davino Knappe (Kreuzbandriss) hingegen ausgeschlossen. Knappe macht nach seiner OP aber gute Fortschritte, der Heilungsprozess läuft bislang wie geplant.