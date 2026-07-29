Angeschlagener VfB Forstinning empfängt SBC Traunstein

Der VfB Forstinning bestreitet heute um 19.30 Uhr sein erstes Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein. Vier Spieler haben sich im Saisonauftakt verletzt – Ajlan Arifovic fällt mit einem Syndesmosebandriss die gesamte Vorrunde aus.

Das erste Heimspiel in der noch jungen Landesligasaison bestreitet der VfB Forstinning heute Abend um 19.30 Uhr im eigenen Sportpark gegen den SB Chiemgau Traunstein. Allerdings tritt der Ligarückkehrer mit einem deutlich geschrumpften Kader an.

„Im ersten Training in der Vorbereitung war die Kabine noch voll, jetzt ist die Belegung deutlich kleiner“, beklagt VfB-Trainer Gery Lösch das über seine Herrenmannschaft hereingebrochene Verletzungspech. „Dass dies gleich zum Saisonbeginn passiert, ist natürlich unschön.“

Vorrunde für Arifovic bereits zu Ende

In der Auftaktpartie erlitten mit Ajlan Arifovic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski und Aleks Novakovic nicht ganz unwichtige Akteure teils heftigere Blessuren. Für Arifovic als Defensivanker ist die Vorrunde mit einem Riss des Syndesmosebandes gelaufen, auch Gabelunke und Sefidanoski werden gegen Traunstein nicht mitwirken können. In der Offensivabteilung wird Lösch deshalb Michele Cosentino wahrscheinlich als Startspieler eine Chance geben, die Umstellungen im Defensivbereich stehen noch nicht abschließend fest.

Durchaus Respekt zeigt Kilian Lehrberger als Sportlicher Leiter der Traunsteiner vor dem Aufsteiger VfB. „Forstinning ist in einer guten Bezirksliga durchmarschiert und hat eine gestandene und intakte Mannschaft. Das wird kein Spaziergang.“ Der Funktionär erwartet ein offenes Spiel, kongruent zu seiner Meinung nach sehr ausgeglichenen Liga. „Das zeigen auch die Ergebnisse. Ich erwarte viele enge Spiele, speziell jetzt in der frühen Saison.“

Der Sportbund Chiemgau holte aus den ersten beiden Partien einen Sieg gegen den TSV Grünwald und verlor beim Kirchheimer SC. Im dritten Auswärtsspiel in Folge soll aber zumindest ein Punkt herausspringen. Im Sommer hatte der Verein einen großen Kaderumbruch zu verkraften, mit Gerald Straßhofer wurde zudem ein neuer Trainer in die Verantwortung geholt.

„Wir wollen nachhaltig mit vielen Spielern aus der eigenen Region agieren. Aber es braucht in der Landesliga einfach auch einige gestandene Spieler.“ Lehrberger weiß also um die Fliehkräfte im Amateurfußball. Mit einer soliden Saison ohne Abstiegsängste hatte der SBC Traunstein die Zielvorgaben der Leitung erfüllt.