Angeschlagene Heilbrunner empfangen gut gelaunten BCF Wolfratshausen

Der Bezirksliga-Schlusslicht BCF Wolfratshausen setzt im Derby in Bad Heilbrunn auf Neuzugang Musa Keita, um die Negativserie zu beenden.

Auf dem Papier eine klare Sache. „Es wäre schon unglaubwürdig, wenn wir die Favoritenrolle nicht annehmen würden“, sagt Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn. Seine Fußballer empfangen am Sonntag (14.15 Uhr) das abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht BCF Wolfratshausen zum Duell. „Aber das Spiel muss erst noch gespielt werden, wir haben unsere eigenen Probleme“, sagt der HSV-Trainer, dessen Mannschaft chronisch unterbesetzt ist. Seine Strategie: „Wir müssen dahin gehen, wo es weh tut, auch gegen das Schlusslicht.“ BCF-Kollege Lulzim Kuqi dagegen hat Vertrauen in seine gebeutelte Mannschaft, die zuletzt eine vom Ergebnis dramatische 0:7-Niederlage in Penzberg, einen Trainerwechsel und erst 4 Punkte nach 15 Spielen hinnehmen muss. „Ich glaube, dass es aufwärts geht und dass sie mein Vertrauen zurückgibt. Wir müssen jetzt den Schalter umlegen.“

Verteidiger aus der Reserve der Münchner Löwen

Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass es ihm in letzter Sekunde gelungen ist, einen Neuzugang an Land zu ziehen. Kuqi konnte Musa Keita aus den Ersatzteams des TSV 1860 München unbürokratisch für die Wolfratshauser gewinnen. Der BCF-Coach kennt den Spieler aus seiner Zeit als Trainer des TSV 1860 III. Der linksfüßige Verteidiger bekam am Mittwoch seine Spielberechtigung für den BCF, kann also am Sonntag im Derby für Wolfratshausen auflaufen. „Er hat zwar verletzungsbedingt länger nicht Fußball gespielt“, sagt Kuqi. „Aber ich bin davon überzeugt, dass er uns weiterhilft.“ Dafür verlässt sich Kuqi im Tor wieder auf Albin Veliqi, weil sich Noah Praczek gegen Penzberg am Handgelenk verletzt hat und pausieren muss. Auch Verteidiger Dominik Podunavac fällt angeschlagen aus, da kommt Abwehr-Neuzugang Keita gerade recht.

Die Heilbrunner Personalsorgen reißen auch nicht wirklich ab. So nehmen Maxi Schnitzlbaumer und Florian Kapfhammer zwar beide wieder am Mannschafts-Training teil. Schnitzlbaumer spielte auch bereits gegen Geiselbullach wieder, doch für 90 Minuten kommen er und der Abwehrchef noch nicht in Frage, Justin Rösch sitzt zunächst ebenfalls auf der Bank. Auch Luis Meisl (krank) und Felix Gellner (Urlaub) fallen aus; Andre Tiedt hat am Dienstag das Training wegen Kreuzschmerzen abgebrochen, Christoph Hüttl ist ebenfalls angeschlagen, Franz Maurer steht im Tor, Ersatzkeeper ist Mohammed Yeniay.

HSV setzt Trainingsreize

Der HSV: Personell nicht in Bestform, und Lang glaubt auch nicht, dass die Wolfratshauser antreten, um unterzugehen. „Die haben ja nicht mal schlechte Ergebnisse, mal abgesehen vom 0:7 in Penzberg, aber gegen Penzberg kann man sich schon mal sieben Heisl einfangen“, sagt Lang. Zu leicht nehmen werden seine Spieler den Gegner jedenfalls nicht, da ist sich der HSV-Trainerfuchs sicher. „Das war auch bei den Einheiten zu sehen, da kann man schon den einen oder anderen Trainingsreiz setzen.“

Die Stimmung in seiner Mannschaft und im Training ist es allerdings auch, die seinen BCF-Kollegen zuversichtlich stimmt. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Spieler die Köpfe hängen lassen, im Gegenteil, die haben richtig Bock, nehmen alles an“, sagt Kuqi. Die Stimmung sei gut, jeder habe Lust auf das Spiel am Sonntag. Und Lust darauf es besser zu machen als zuvor. Weit weg sind die Spieler ja nicht. „Wir hatten auch in Penzberg unsere Möglichkeiten, so ist es nicht“, sagt der BCF-Übungsleiter. Nun gelte es, sich das nötige Selbstvertrauen zu erarbeiten, damit aus Chancen auch Tore werden. Am liebsten gegen den HSV. „Am besten nicht gegen uns“, sagt Lang, der auch den Eindruck hat, dass Wolfratshausen zu mehr als nur einem Sieg in 15 Spielen in der Lage ist. „Es ist wird eine ganz heiße Nummer“, ist er sich sicher. „Es ist jedenfalls ein elementar wichtiges Spiel für uns.