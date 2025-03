Angermünder FC zurück an der Spitze – BSV RW Schönow patzt zu Hause

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 II musste gegen den Birkenwerder BC 1908 eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen und bleibt bei 18 Punkten. Die Gäste aus Birkenwerder zeigten eine starke erste Halbzeit und entschieden das Spiel bereits in der Anfangsphase. Dominic Webers brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Lewin Winter auf 2:0. Oranienburg versuchte in der zweiten Hälfte den Rückstand aufzuholen, fand aber gegen die stabile Defensive der Gäste keine Mittel.

Das Spitzenspiel zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und dem FSV Blau-Weiß Wriezen hielt nicht, was es versprach. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, sodass es am Ende beim torlosen Unentschieden blieb.

Im Duell setzte sich der 1. SV Oberkrämer 11 mit 2:0 gegen den 1. FV Eintracht Wandlitz durch. Eric Liepe brachte die Hausherren in der 25. Minute in Führung, Ole Ernst legte noch vor der Halbzeitpause nach. Wandlitz fand offensiv keine Lösungen und musste nach dem Kantersieg gegen Schorfheide Joachimsthal diesmal eine Niederlage hinnehmen.

Einen wichtigen Auswärtssieg feierte der SV Blau-Weiß 90 Gartz beim VfB Gramzow. Pascal Lange brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, doch Gartz drehte die Partie. Pawel Jan Mroz erzielte in der 40. Minute den Ausgleich. In der 89. Minute entschied Rafal Gnap das Spiel mit einem späten Treffer zugunsten der Gäste. Besonders bitter für Gramzow: Kai Hansche scheiterte in der 42. Minute mit einem Foulelfmeter am Gartzer Torhüter Dylan Schuldes.

Der FC Strausberg bestätigte seine starke Form und siegte mit 3:1 beim SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II. Die Gastgeber gingen früh durch Nick Meißner (5.) in Führung, doch Strausberg drehte nach der Pause auf. Jakob Sedlak (50.) und Sven Müller (53.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Wende. Silvan Küter entschied die Partie in der 69. Minute endgültig. ---

Der Angermünder FC übernahm mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SC Oberhavel Velten die Tabellenführung. Mit 35 Punkten stehen die Gäste nun an der Spitze, während Velten mit 12 Punkten auf Rang 15 ist. Marvin Jaskolka brachte Angermünde in der 22. Minute in Führung, doch die Hausherren schlugen mit dem Ausgleich durch Ramon Dietrich (38.) zurück. In der Schlussphase stellte Nico Hanse mit seinem Treffer in der 82. Minute den Sieg sicher. Velten verlor zudem Aurelien Wangue in der 84. Minute durch eine Rote Karte.

