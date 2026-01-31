Angermünder FC setzt sich durch – Energiepokal endet mit klarem Finale

– Foto: Angermünder FC

Der Energiepokal des Angermünder FC hat am heutigen Samstagabend in der Mehrzweckhalle des Einstein-Gymnasiums einen intensiven und langen Hallenfußballabend geboten. Acht Herrenmannschaften lieferten sich in zwei Gruppen und einer anschließenden K.-o.-Phase zahlreiche torreiche Begegnungen. Am Ende setzte sich der Gastgeber Angermünder FC im Finale deutlich durch und sicherte sich den Turniersieg. Der SC Victoria 1914 Templin bestätigte seine starke Vorrunde mit Rang drei, während der FSV Fortuna Britz 90 trotz guter Gruppenphase im Halbfinale scheiterte.

SC Victoria Templin dominiert Gruppe A In der Gruppe A setzte der SC Victoria 1914 Templin klare Maßstäbe. Vier Siege aus vier Spielen, zwölf Punkte sowie ein Torverhältnis von 11:2 bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Templin gewann gegen Fortuna Britz, Heinersdorf, die AFC Allstars und Freya Marienwerder und zeigte dabei große defensive Stabilität. Hinter Templin folgte der FSV Fortuna Britz 90 mit neun Punkten und zwölf erzielten Treffern. Die AFC Allstars belegten Rang drei, während Freya Marienwerder ohne Punktgewinn ausschied.

Ein Turnier mit hohem Tempo Der Energiepokal war von Beginn an auf Dynamik ausgelegt. Zehn Minuten Spielzeit in der Gruppenphase verlangten sofortige Präsenz und konsequentes Umschaltspiel. Fehler wirkten sich unmittelbar auf die Tabelle aus. Entsprechend hoch war die Intensität, mit der die Mannschaften in die Partien gingen. Viele Spiele entschieden sich früh, andere blieben bis in die Schlussminuten offen.

Britz überzeugt offensiv

Der FSV Fortuna Britz 90 präsentierte sich in der Vorrunde torhungrig. Deutliche Siege gegen Marienwerder, Heinersdorf und die Allstars sorgten für Selbstvertrauen. Lediglich gegen Templin musste sich Britz geschlagen geben. Mit zwölf erzielten Toren stellte die Mannschaft eine der besten Offensiven der Gruppenphase.

Gastgeber behauptet sich in Gruppe B

In der Gruppe B stand der Angermünder FC besonders im Fokus. Der Gastgeber erfüllte die Erwartungen und sicherte sich mit drei Siegen und neun Punkten Platz eins. Dreizehn erzielte Tore unterstrichen die Offensivstärke. Dahinter folgte der 1. FC Neubrandenburg 04 II mit vier Punkten, punktgleich mit dem FV Erkner 1920, aber mit besserem Torverhältnis. Die SG Crussow blieb ohne Punktgewinn.

Halbfinals bringen klare Entscheidungen

Im ersten Halbfinale setzte sich der Angermünder FC gegen den FSV Fortuna Britz 90 mit 3:0 durch und zog souverän ins Finale ein. Das zweite Halbfinale entwickelte sich zu einem echten Nervenspiel. Der SC Victoria 1914 Templin und der 1. FC Neubrandenburg 04 II trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, ehe Neubrandenburg das Neunmeterschießen mit 7:6 für sich entschied und damit das Endspiel erreichte.

Platzierungsspiele ordnen das Feld

In den Platzierungsspielen bestätigten mehrere Teams ihre Rolle. Heinersdorf setzte sich im Spiel um Platz sieben gegen Crussow durch. Die AFC Allstars gewannen das Spiel um Platz fünf gegen den FV Erkner 1920. Beide Begegnungen zeigten noch einmal die körperliche Belastung eines langen Turnierabends.

Templin holt Platz drei

Im Spiel um Platz drei trafen der FSV Fortuna Britz 90 und der SC Victoria 1914 Templin erneut aufeinander. Templin entschied die Partie mit 2:1 für sich und sicherte sich damit einen Podestplatz. Britz musste sich nach starker Vorrunde mit Rang vier begnügen.

Ein Finale mit klarer Handschrift

Das Endspiel zwischen dem Angermünder FC und dem 1. FC Neubrandenburg 04 II bildete den Abschluss eines intensiven Turniers. Angermünde setzte sich mit 5:1 durch und ließ im Finale keine Zweifel aufkommen. Der Gastgeber krönte damit einen konstanten Turnierauftritt und belohnte sich mit dem Gewinn des Energiepokals.