Angermünder FC marschiert vorne weg – FC Strausberg bleibt dran

Zwei Nachholspiele standen am heutigen Donnerstagabend in der Landesklasse Nord auf dem Programm. Dabei sicherten sich der Tabellenführer Angermünder FC und Verfolger FC Strausberg jeweils drei wichtige Punkte – auf ganz unterschiedliche Weise.

Es war ein Spiel mit zwei Gesichtern: Während der Außenseiter aus Vierraden furios begann, schüttelte sich der Favorit aus Strausberg nur kurz – und drehte die Partie im zweiten Durchgang zu seinen Gunsten. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Justin Popinga die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Doch Strausberg antwortete: In der 40. Minute war es Max Röhr, der zum Ausgleich traf und das Momentum auf die Seite der Hausherren lenkte. Die Entscheidung fiel in der 53. Minute, als Jakob Sedlak zum 2:1 abschloss.

Bereits in der 7. Minute brachte Artem Filonenko die Gastgeber per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der Favorit erhöhte durch Pippo Bandt in der 26. Minute auf 2:0 und legte durch Matthias Manteufel kurz vor der Pause sogar das 3:0 nach (41.). Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Abdul-Hamid Saadaev verkürzte in der 54. Minute, ehe erneut Matthias Manteufel nur sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte. Das 4:2 durch Leon Lautz (74.) änderte nichts mehr am Ausgang – Angermünde feierte einen Heimsieg.

