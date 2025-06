– Foto: Patrick Müller

Angermünder FC krönt sich mit klarem Sieg zum Meister Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 29. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg Birkenwerder BW Wriezen Strausberg TuS 1896 II + 12 weitere

Der 29. Spieltag der Landesklasse Nord brachte gleich zwei endgültige Entscheidungen: Der Angermünder FC hat sich mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht VfL Vierraden 1960 vorzeitig die Meisterschaft gesichert und steigt in die Landesliga auf. Für den Oranienburger FC Eintracht 1901 II steht nach der 1:2-Heimniederlage gegen Grün-Weiss Ahrensfelde II der Abstieg fest.

Die letzte rechnerische Hoffnung auf den Klassenerhalt war in Oranienburg nur von kurzer Dauer. In der 61. Minute brachte Dennis Klein die Gäste aus Ahrensfelde mit 1:0 in Führung. Zwar konnte Jerome Malanowski nur drei Minuten später zum 1:1 ausgleichen (64.), doch Max Herrmann schoss die Gäste in der 73. Minute erneut in Front – es war das entscheidende Tor zum Auswärtssieg. ---

Die Gäste aus Velten zeigten von Beginn an Offensivdrang. Oskar Rittner eröffnete den Torreigen in der 19. Minute mit dem 0:1. Simon Barczewicz erhöhte in der 37. Minute auf 0:2, und nur eine Minute später traf erneut Oskar Rittner zum 0:3 (38.). Wriezen verkürzte durch Anton Seyfarth zunächst auf 1:3 (77.), doch Tom Siegert stellte in der 88. Minute mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. In der Schlussminute betrieb erneut Anton Seyfarth Ergebniskosmetik zum 2:4 (90.). ---

Angermünde ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen: Nico Hanse erzielte bereits in der 8. Minute das 1:0. Kevin Dänhardt erhöhte in der 15. Minute auf 2:0, ehe erneut Nico Hanse in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter den souveränen Auftritt setzte Pippo Bandt in der 83. Minute mit dem 4:0. Mit diesem Sieg sicherte sich der AFC vorzeitig die Meisterschaft und steigt in die Landesliga auf. ---

Ein Eigentor von Tobias Porath brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Ian Baumgart auf 2:0 (38.). Danach kontrollierte Birkenwerder das Geschehen und ließ Gramzow kaum zur Entfaltung kommen. ---

Strausberg ließ gegen Oberkrämer keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 8. Minute traf Silvan Küter zum 1:0. In der 31. Minute erhöhte Maximilian Brasch auf 2:0, ehe Ben Jacob kurz vor der Pause auf 3:0 stellte (45.). Jakob Sedlak sorgte in der 64. Minute mit dem 4:0 für den Endstand. ---

Zunächst gingen die Gäste durch Moritz Wille in der 39. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Prenzlau zeigte Moral und glich noch vor der Pause durch Max Verhülsdonk zum 1:1 aus (44.). Nach dem Seitenwechsel drehte Marcel Blume mit seinem Treffer in der 49. Minute die Partie, ehe Luis Hötzmann in der fünften Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand besorgte (90.+5). Mit dem Sieg sicherte sich Prenzlau den Klassenerhalt. ---

In einer packenden Schlussphase verspielte Gartz eine Führung. Rafal Gnap traf in der 38. Minute zum 1:0. Nach der Pause verwandelte Lukas Lang einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (69.). Christoph Spitze drehte die Partie in der 74. Minute zum 1:2, doch Marian Mecklenburg stellte in der 76. Minute den Gleichstand wieder her. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf erneut Christoph Spitze in der 90. Minute zum 2:3. Besonders bitter für Gartz: In der Nachspielzeit scheiterte Ole Nieclaus mit einem Foulelfmeter an Schönows Torwart Johannes Weinrich (90.+1). ---