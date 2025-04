Angermünder FC gewinnt 4:3-Spektakel, SV Blau-Weiß 90 Gartz mit 6:1

In der Landesklasse Nord hielt der 22. Spieltag, was er versprach: Spiele, gespickt mit packenden Duellen, vielen Treffern und einem dramatischen Schlagabtausch in Wandlitz. Tabellenführer Angermünder FC bleibt trotz Zittern in der Spur – Sachsenhausen meldet sich mit Wucht zurück.

Die Flutlichtpartie bot den 412 Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt – Tore, Tempo und eine zweite Halbzeit, in der der FSV phasenweise wie entfesselt aufspielte. Der Torreigen begann früh. In der 10. Minute war es Lazaros Kesof, der zum 1:0 vollendete. Joachimsthal kam in der 38. Minute zum 2:0 durch Julius Schneider. Nach dem Seitenwechsel legte der Gastgeber nicht etwa den Verwaltungsmodus ein – im Gegenteil. Moritz Wille traf in der 50. Minute zum 3:0, ehe Mattis Preuß in der 67. Minute und Maximilian Rohling zehn Minuten später das Ergebnis auf 5:0 schraubten. Die Gäste aus Gramzow konnten erst in der Schlussphase durch Felix Marschke (83.) und Pascal Vorwerk (84.) verkürzen.

Nach der Pleite gegen Wandlitz hat Sachsenhausen II eine Antwort geliefert – und zwar eine eindrucksvolle. Gegen die bislang so stabile Reserve aus Ahrensfelde gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Pavlo Moherchuk in der 33. Minute zur Führung traf. Kurz vor der Pause glich Leo Buchholz per Eigentor unglücklich zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sachsenhausen den Druck und belohnte sich schnell: Sören Peschel (52.) und Tobias Boremski (55.) stellten binnen drei Minuten auf 3:1. In der 89. Minute sorgte Christian Koch für die Vorentscheidung, ehe Tom Heinrich in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik betrieb.

Es war das erwartet umkämpfte Duell – mit dem besseren Ende für die Gäste aus Velten. Ramon Dietrich erzielte in der 32. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der Gastgeber schwächte sich selbst: Ole Ernst sah in der 61. Minute die Ampelkarte. Velten darf wieder hoffen.

Fast wäre es dem Abstiegskandidaten aus Prenzlau gelungen, den Favoriten zu ärgern. Doch am Ende schlug die Klasse von Strausberg wieder zu. Ben Jacob brachte den Dritten der Tabelle in der 48. Minute in Führung. Prenzlau wehrte sich und wurde durch Max Verhülsdonk in der 68. Minute belohnt. Dann lief bereits die Nachspielzeit, als Lucas Tavernier den vielumjubelten Siegtreffer für den FC Strausberg markierte.

Gartz hat ein Ausrufezeichen gesetzt – und Birkenwerder mit einem offensiven Feuerwerk überrollt. Zwar ging der BCB durch Loris Hagendorf in der 34. Minute noch in Führung, doch dann drehte Gartz auf. Tom Lucas Zander (50.), Rafal Gnap (59., 69.), Mateusz Krol (60.), Marian Mecklenburg (70.) und Benito Grulich (90.) sorgten für einen Kantersieg.

Was für ein Spiel in Wandlitz! Es war eine Achterbahnfahrt der Emotionen mit sieben Treffern und einem ständigen Hin und Her. Paul Roller brachte die Hausherren früh in Front (4.), doch Matthias Manteufel glich in der 27. Minute aus. Steven Marx sorgte direkt nach der Pause für das 2:1, das Pippo Bandt mit dem 2:2 konterte (67.). Manuel Thomas stellte in der 72. Minute erneut die Führung her, ehe Matthias Manteufel zum zweiten Mal zuschlug (79.) und Yassine Salah mit einem eiskalten Abschluss in der 82. Minute das Spiel drehte.

---

In einem intensiven Spiel mit zwei Platzverweisen – Toni Scholz (53., Wriezen) und Tom Siegler (82., Oranienburg) sahen jeweils glatt Rot – trennten sich beide Teams am Ende mit einem 1:1. Waldemar Zeiser brachte die Gastgeber per Elfmeter in der 69. Minute in Führung. Aria Amiri glich kurz vor Schluss aus (89.).

---