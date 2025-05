Angermünder FC brilliert – GW Ahrensfelde II dreht nach der Pause auf

Die Hausherren erwischten vor 187 Zuschauern einen Traumstart. Felix Marschke traf bereits in der 9. Minute zur frühen Führung für Gramzow. Nach dem Seitenwechsel übernahm Ahrensfelde das Kommando. Justin Lauterbach glich in der 47. Minute aus, und nur vier Minuten später brachte Lemilian Lehmann die Gäste in Führung. Ahrensfelde legte nach: Max Herrmann erhöhte in der 57. Minute auf 3:1 und traf in der 86. Minute erneut zum 1:4-Endstand. Für Gramzow kam es noch bitterer: Pascal Vorwerk sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Der Tabellenführer ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 4. Minute traf Matthias Manteufel zum 1:0, Yassine Salah legte nur vier Minuten später nach. In der 28. Minute erhöhte Manteufel mit seinem zweiten Treffer auf 3:0, Salah legte in der 30. Minute ebenfalls nach. Noch vor der Pause erzielte Florian Kunze das 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter torhungrig. Artem Filonenko setzte mit dem 6:0 in der 60. Minute den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung. ---

Das Spitzenspiel: Der Vierte trifft auf den Zweiten. Sachsenhausen setzte sich zuletzt knapp mit 2:1 in Birkenwerder durch. Strausberg antwortete auf Angermündes Sieg mit einem klaren 4:0 gegen Wriezen. Im Hinspiel setzte sich Strausberg knapp mit 1:0 durch. Mit einem Auswärtssieg würde das Team weiter am Tabellenführer dranbleiben – bei einer Niederlage könnte Schönow wieder heranrücken. ---

Schlusslicht Vierraden verlor zuletzt bitter gegen Gramzow in der Nachspielzeit. Velten dagegen überraschte mit einem klaren 3:0-Sieg über Gartz. Das Hinspiel endete 2:2 – damals fiel der Ausgleich für Vierraden in der Nachspielzeit. Für Vierraden ist ein Sieg Pflicht, will man den Klassenerhalt nicht schon frühzeitig abschreiben. Velten hingegen hat mit einem Dreier die Chance, weiter Richtung Top fünf zu rutschen. ---

Wandlitz musste sich in Prenzlau geschlagen geben, Gartz ging in Velten unter. Im spektakulären Hinspiel gewann Wandlitz auswärts mit 5:4 – ein Offensivfestival mit spätem Anschluss der Gastgeber. Beide Teams liegen im Mittelfeld und wollen verlorenen Boden gutmachen. Bei einer weiteren Niederlage droht das Abrutschen ins Niemandsland der Tabelle. ---

Wriezen verlor deutlich mit 0:4 in Strausberg, Prenzlau feierte gegen Wandlitz einen Sieg. Der Abstand zu Oranienburg beträgt zwei Punkte. Im Hinspiel unterlag Prenzlau mit 2:4 – besonders Jonas Koch glänzte für Wriezen mit einem Doppelpack. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler: Wriezen kann sich absichern, Prenzlau dem rettenden Ufer nähern. ---