"Angemessen aggressiv" - Koschinat versteht Fan-Unmut nach Pokal-Aus

Das war nix. Rot-Weiss Essen ist in der 2. Runde des Niederrheinpokals beim klassentieferen SC Rot-Weiß Oberhausen ausgeschieden. Nur in wenigen Momenten nahm die Mannschaft die für ein Derby notwendige Moral auf, ansonsten überließ sie in weiten Teilen den Hausherren das Feld. Entsprechend mit Unmut reagierten die rund 3.500 mitgereisten Anhänger aus Essen. Nach dem Spiel kam es zur Aussprache.

Es war noch keine Stunde gespielt, als aus dem Gästeblock deutlich vernehmbar "Wir woll'n euch kämpfen sehn" zu hören war. Kurz zuvor war RWO das 3:1 gelungen, als Seok-ju Hong die RWE-Defensive im Alleingang auseinandernahm und das Spielgerät aus gut 16 Metern in den Winkel schweißte. In der Folge verstummte der Essener Anhang und meldete sich erst lautstark zurück, als Lucas Brumme in der Schlussphase noch einmal auf 2:3 verkürzen konnte (84.).

In der Zwischenzeit war RWE-Coach Uwe Koschinat der mit Abstand engagierteste und lauteste Essener im Stadion. Der Trainer marschierte in seiner Coachingzone auf und ab, gab Anweisungen, trieb sein Team immer weiter an und machte zwischenzeitlich den Eindruck, dass er sich am liebsten selbst einwechseln wollte. All das hat letztlich nichts mehr gebracht und der RWE schied als Titelverteidiger schon früh im Wettbewerb aus. Nach Abpfiff stellten sich Mannschaft und Trainer den wütenden Fans, die Koschinat als "angemessen aggressiv" beschrieb.

"Ich verstehe, dass ich hier einen großen Klub trainieren. Ich verstehe, dass gerade auf der Basis des Halbjahres nach meiner Übernahme die Erwartungen an die Mannschaft nicht überbordend hoch sind, sondern angemessen. Das will ich auch ganz klar so sagen", erklärte er in der anschließenden Pressekonferenz. "Zu einer angemessenen Erwartungshaltung gehört, dass man in so einem Spiel den Eindruck hat, dass man alles gibt, um den Gegner niederzuringen. Nun ist es so, dass wir in zu vielen Spielen die individuelle Qualität und die spielerischen Mittel zu sehr in den Vordergrund stellen. Die dreckigen Siege bleiben derzeit etwas auf der Strecke", führte Koschinat weiter aus.

Nach einer starken Anfangsphase und der frühen Führung gab Essen das Heft des Handelns immer weiter aus der Hand und holte so die Kleeblätter zurück in die Partie. Sie nahmen den Kampf an und überzeugten anschließend mit der von Koschinat prognostizierten Spielweise. Damit kam seine Mannschaft nicht zurecht und fand nicht die richtigen Lösungen. "Wir versuchen, gute fußballerische Momente auf den Platz zu bringen, aber ehrlicherweise kriegen wir sie noch nicht in der Dominanz umgesetzt. Dann werden Menschen wütend, weil sie sich in der Art unseres Spiels nicht wiederfinden", sagte er abschließend. In der 3. Liga geht es für RWE mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter, ehe das nächste Derby beim MSV Duisburg ansteht.