Angelt sich Oberligist SV Sonsbeck einen MSV-Profi? Das wäre ein echter Transfer-Knaller: Oberligist SV Sonsbeck, der unter Hochdruck zwei Torhüter sucht, steht offenbar in Kontakt mit Julius Paris vom MSV Duisburg. Das sagt Trainer Heinrich Losing zu einer möglichen Verpflichtung. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Paris ist ein Kandidat in Sonsbeck – Foto: Robin Bogaletzki

Ihn hatte der SV Sonsbeck schon 2022 im Visier. Ein Wechsel kam damals aber nicht zustande. Der Torwart wollte in den Profifußball. Mit dem Ende seines Vertrags beim MSV Duisburg steht Julius Paris jetzt ohne Verein da. Der 24-Jährige orientiert sich beruflich neu und könnte seine Laufbahn nun in unmittelbarer Nähe seiner Heimat fortsetzen.

Beim SV Straelen ausgebildet Eineinhalb Jahre gehörte der Schlussmann zum Kader der Zebras und feiert unter Dietmar Hirsch 2025 die Rückkehr in den bezahlten Fußball. Der Ersatzmann von Max Braune blieb jedoch ohne Einsatz in der 3. Liga. Seine einzigen Pflichtspiele absolvierte er beim 3:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV im letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison 2024/25 sowie wenige Monate später in der ersten Runde des Niederrheinpokals bei Victoria Mennrath. Zwölf Vorbereitungsspiele kamen hinzu. Vor seinem Wechsel nach Duisburg sammelte der gebürtige Krefelder mehrere Jahre Erfahrung beim SV Straelen, wo er auch ausgebildet wurde und erstmals in der Regionalliga zwischen den Pfosten stand. Torwarttrainer Manfred Gloger gilt bis heute als einer der sportlich gesehen wichtigsten Weggefährten. Weitere Stationen waren der KFC Uerdingen 05, als zweiter Torwart in der 3. Liga, sowie die zweite Mannschaft des FC Schalke 04, ebenfalls in der vierten Liga.

Nun könnte es Paris zurück in die Heimatregion ziehen. Wie der RevierSport berichtet, beschäftigt sich der SV Sonsbeck mit einer Verpflichtung des Keepers. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing sucht vor dem Start der Vorbereitung weiterhin mit Hochdruck nach einem neuen Torhüter und führt Gespräche mit mehreren Kandidaten. Zu diesem Kreis zählt offenbar auch Paris. Zwischen ihm und den Rot-Weißen soll es bislang allerdings lediglich einen losen, ersten Austausch gegeben haben. Dass Paris den hiesigen Amateurfußball weiterhin genau verfolgt und zahlreiche frühere Mitspieler in der Region aktiv sind, könnte einen erneuten Anlauf nun begünstigen.