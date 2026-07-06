Angelt sich Oberligist SV Sonsbeck einen MSV-Profi?

Ihn hatte der SV Sonsbeck schon 2022 im Visier. Ein Wechsel kam damals aber nicht zustande. Der Torwart wollte in den Profifußball. Mit dem Ende seines Vertrags beim MSV Duisburg steht Julius Paris jetzt ohne Verein da. Der 24-Jährige orientiert sich beruflich neu und könnte seine Laufbahn nun in unmittelbarer Nähe seiner Heimat fortsetzen.
Eineinhalb Jahre gehörte der Schlussmann zum Kader der Zebras und feiert unter Dietmar Hirsch 2025 die Rückkehr in den bezahlten Fußball. Der Ersatzmann von Max Braune blieb jedoch ohne Einsatz in der 3. Liga. Seine einzigen Pflichtspiele absolvierte er beim 3:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV im letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison 2024/25 sowie wenige Monate später in der ersten Runde des Niederrheinpokals bei Victoria Mennrath. Zwölf Vorbereitungsspiele kamen hinzu.
Vor seinem Wechsel nach Duisburg sammelte der gebürtige Krefelder mehrere Jahre Erfahrung beim SV Straelen, wo er auch ausgebildet wurde und erstmals in der Regionalliga zwischen den Pfosten stand. Torwarttrainer Manfred Gloger gilt bis heute als einer der sportlich gesehen wichtigsten Weggefährten. Weitere Stationen waren der KFC Uerdingen 05, als zweiter Torwart in der 3. Liga, sowie die zweite Mannschaft des FC Schalke 04, ebenfalls in der vierten Liga.
Nun könnte es Paris zurück in die Heimatregion ziehen. Wie der RevierSport berichtet, beschäftigt sich der SV Sonsbeck mit einer Verpflichtung des Keepers. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing sucht vor dem Start der Vorbereitung weiterhin mit Hochdruck nach einem neuen Torhüter und führt Gespräche mit mehreren Kandidaten. Zu diesem Kreis zählt offenbar auch Paris. Zwischen ihm und den Rot-Weißen soll es bislang allerdings lediglich einen losen, ersten Austausch gegeben haben.
Dass Paris den hiesigen Amateurfußball weiterhin genau verfolgt und zahlreiche frühere Mitspieler in der Region aktiv sind, könnte einen erneuten Anlauf nun begünstigen.
Losing selbst wollte sich nicht konkret zur Personalie Paris äußern: „Dass da vieles reininterpretiert wird, ist klar. Er hat in Duisburg aufgehört, weil er wahrscheinlich insgesamt etwas weniger im Fußball machen möchte, und wir suchen einen Torwart. Solange nichts fest ist, sind das für uns nur Spekulationen, an denen wir uns nicht beteiligen wollen.“
Der Coach bestätigte, dass am Dienstag ein Torwart dazustoßen wird, der schon mal beim SV Sonsbeck trainiert hat. „Wenn das passt, nehmen wir ihn als zweiten Keeper dazu. Dann müssen wir noch einen weiteren suchen. Ich hoffe, dass wir das spätestens im Laufe der Vorbereitung gelöst bekommen“, so Losing.
Auch beruflich hat der aus Winnekendonk stammende und in Kevelaer wohnhafte Schlussmann Paris längst vorgesorgt. Der gelernte Immobilienkaufmann studiert Wirtschaftspsychologie und arbeitet inzwischen als Makler in seiner Heimat. Vieles deutet daher darauf hin, dass Paris seine Profilaufbahn für beendet erklärt und er die sportliche Zukunft bewusst mit seiner beruflichen Perspektive am Niederrhein verbinden möchte. Ob diese tatsächlich beim SV Sonsbeck liegen wird, dürfte sich schon bald entscheiden.
Die Rot-Weißen starten am Montagabend in die fünfwöchige Vorbereitung auf die nächste Oberliga-Saison und empfangen am 12. Juli den Bezirksligisten Borussia Veen zum ersten von insgesamt sechs Testspielen. Die Partie wurde verlegt und steigt um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark.