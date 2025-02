Angelo Mazza tritt überraschend zurück: "Gibt genügend Gründe"

Überraschender Rücktritt in der Bezirksliga Mittelrhein: Angelo Mazza, Trainer des CfB Ford Niehl, hat sein Amt niedergelegt. Nur zwölf Tage vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause zieht der 38-Jährige damit die Konsequenzen aus internen Unstimmigkeiten. Auch Co-Trainer Sandro Mirabelli verlässt den Klub.

Mazza verlässt Ford Niehl nach knapp vier Jahren

Mazza war seit der Saison 2020/21 im Verein tätig, ingesamt verbrachte er 18 Jahre im Verein und führte zunächst die zweite Mannschaft von der Kreisliga C in die Kreisliga B. Zur aktuellen Spielzeit übernahm er die erste Mannschaft von Oliver Lehrbach und kämpfte mit dieser um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 Mittelrhein. Dort rangiert Ford Niehl nach 15 Spielen mit 16 Punkten auf Rang 11, drei Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt.