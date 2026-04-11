Angelo Mazza bleibt gelassen, Fortuna Bonn muss Punkten

Aus den vergangenen fünf Partien konnte die Spielvereinigung Flittard nur einen einzigen Dreier einfahren. Nur noch ein Punkt trennt die Mannschaft von Angelo Mazza von der roten Zone. Am kommenden Spieltag wartet mit dem formstarken SC Borussia Lindenthal-Hohenlind zudem ein harter Gegner auf seine Mannschaft.

Durch die enge Tabellensituation ist die Spielvereinigung allmählich zum Punkten gezwungen. Mazza erklärte, wie er mit seinem Team für eine Überraschung sorgen will: "Wir müssen es schaffen unsere Laufleistung und Zweikampfführung gegen den Ball konsequent in allen Bereichen im Spiel durchzuziehen. Wir werden und müssen mutig spielen und wollen natürlich in unserer Situation etwas Zählbares mitnehmen - wollen mit dem Wissen, dass es schwer wird."

"Ich blicke wie in jedem Spiel immer optimistisch rein. Ich möchte meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen, außer dass wir unser Spiel nicht konsequent in 90 Minuten plus X durchspielen und zu einfache Tore hergeben und viel zu viele Chancen liegen lassen", sagte der Cheftrainer Flittards vor dem anstehenden Duell. Weiter führte er aus: "Borussia Hohenlind spielt eine sehr erfolgreiche, aber auch zu erwartende Saison und sind von der Qualität her zurecht da oben. Eine unheimlich homogene Mannschaft, die individuelle und auch in der Kompaktheit starke Spieler besitzen."

Durch die schwache Punkteausbeute in den vergangenen Spielen und dem Lauf vom Konkurrenten aus Schlebusch steht Flittard mittlerweile mächtig unter Druck. Mazza bleibt allerdings gelassen im Hinblick auf die restliche Saison. "Ich betone hier gerne nochmal, dass wir wussten, dass diese Situation von Anfang der Saison sein wird. Wir haben es immer geschafft uns raus zu boxen. Den Druck nehme ich meinen Spielern, wir haben eine sehr junge Truppe die gewillt ist den Klassenerhalt zu schaffen - dafür arbeiten wir Woche für Woche und bleiben dabei ganz ruhig und verfallen nicht in Panik. Das ist der Grundstein für die verbleibenden Spiele", verriet er.

Mit einem Überraschungserfolg könnte sein Team ein wichtiges Zeichen setzen. Hohenlind braucht derweil einen Sieg um weiterhin im Kampf um die Meisterschaft mitwirken zu können.

Die weiteren Partien:

Am vergangenen Spieltag verkürzte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid den Abstand auf Tabellenführer Brauweiler auf drei Punkte. Im Duell mit dem TuS Mondorf will Neunkirchen weiterhin Druck auf den Liga-Primus ausüben. Mondorf will derweil einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Der SSV Homburg-Nümbrecht könnte mit einem Sieg den vierten Platz erobern. Etwas dagegen wird der kommende Gegner FV Bonn-Endenich haben, der mit einem eigenen Sieg ebenfalls einen Rang in der Tabellle gut machen könnte.

Morgen, 15:15 Uhr TuS Marialinden Marialinden FV Wiehl 2000 FV Wiehl 15:15 PUSH

Das Kellerduell des Spieltags bestreiten der TuS Marialinden und der FV Wiehl. Beide Vereine stehen aktuell nur knapp vor der Abstiegszone und wollen sich mit einem wichtigen Erfolg von der roten Zone absetzen.

Am vergangenen Spieltag musste sich der SV Schlebusch nach mehreren ungeschlagenen Spielen wieder geschlagen geben, allerdings machte der SV große Schritte in Richtung Klassenerhalt. Nur noch ein Zähler trennt Schlebusch von dem rettenden Ufer, das mit einem Erfolg gegen den SC Blau-Weiß Köln erreicht werden soll. Die Kölner könnten zeitgleich mit einem Sieg auf Rang sechs springen.

Für den SC Fortuna Bonn wird die Luft im Keller immer dünner. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Im Duell gegen den 1. FC Spich muss daher ein Dreier her. Die Hausherren wollen derweil einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.