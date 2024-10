Angelo Cascio nicht mehr Trainer beim SV Schopfheim

Die Ergebnisse wollten sich zuletzt partout nicht einstellen, nun erfolgte früh in der Saison die Trennung: Angelo Cascio (47) ist nicht mehr Trainer beim Fußball-A-Kreisligisten SV Schopfheim. „Wir sind einvernehmlich zu dem Schluss gekommen, dass wir die Zusammenarbeit an diesem Punkt beenden und wir im Sinne des Vereins einen neuen Impuls für das Team benötigen“, teilte der Vorstand Sport, Sebastian Reif, am Mittwoch mit.