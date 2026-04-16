Angellochs großer Sprung nach oben Kreisklasse A Sinsheim +++ Vor vier Wochen sah es düster aus +++ Nun darf der TSV Platz drei ins Visier nehmen +++ Am Donnerstag kommt Adelshofen von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Beim TSV Waldangelloch und Kapitän Frank Ebert (l.) läuft es seit einigen Wochen richtig gut. – Foto: Brian Wirth

Vier Siege in Serie haben das Abstiegsgespenst vom Götzenberg vertrieben. Und dabei entwickelte sich das 2:1 zum Lieblingsergebnis des TSV Waldangelloch. Nacheinander setzte er sich in Eschelbronn, in Adelshofen, in Hilsbach und gegen Angelbachtal mit diesem Resultat durch. Beim TSV heißt es trotz der unmittelbar zurückliegenden 0:2-Niederlage beim SV Babstadt durchatmen.

"Diese Serie hat uns allen gutgetan und das hebt natürlich zwangsläufig die Stimmung", gibt Björn König einen kleinen Einblick in das Innenleben der Mannschaft. Seit sechs Spielen kümmert sich das Waldangellocher Urgestein interimsmäßig um die Erste, die vorher in tabellarische Schieflage und somit in den Abstiegskampf geraten ist. Seit jenen sechs Spielen ist Alexander Runne nicht mehr Trainer beim A-Ligisten. "Alex hat nach unserer extrem bitteren 2:3-Niederlage in Bad Rappenau, als wir eine Viertelstunde vor Schluss noch 2:0 geführt haben, das Gespräch mit dem Verein gesucht und dann hat man sich darauf geeinigt, es mit einem Trainerwechsel zu versuchen", so König.

Neben Runne, der im Sommer nach zwei Jahren beim TSV ohnehin aufgehört hätte und dann den Heidelberger A-Ligisten TSV Rettigheim übernimmt, hat auch dessen Co-Trainer Steffen Just aufgehört. Dass daraufhin König eingesprungen ist, war aus TSV-Sicht die logische Folge. Keiner kennt Klub und Kicker besser als der Sohn des ehemaligen Vorstands Joachim König. "Wir machen das jetzt so bis Saisonende und dann übernehme als ich planmäßig als spielender Co-Trainer unter Marco Peixoto", sagt der 34-Jährige. Bis dahin soll die Runde aber nicht nur so dahinlaufen. Die vier 2:1-Siege in Serie vor der Babstadt-Niederlage haben Lust auf mehr gemacht, wie er verrät: "Jetzt wollen wir natürlich auch um Rang vier, fünf durchziehen und nicht Zwölfter werden.“