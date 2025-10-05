 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Der Wallauer Luca Nikolas Schmidt (r.) nimmt es mit den Angelburgern Sebastian Kinkel (l.) und Marco Sabau auf. Der FCA gewinnt beim FV mit 2:1. © Jens Schmidt
Angelburg dreht das Spiel in Wallau

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FC Angelburg besteht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf die Prüfung beim FV Wallau. 6:1-Siege gibt es für die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen und den TSV Caldern +++

Marburg-Biedenkopf. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen feiert mit dem 6:1 gegen den VfL Biedenkopf II den dritten Sieg in einer Woche. 6:1 gewann in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auch Primus TSV Caldern, der die SG Obere Lahn zu Gast hatte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

