Angelburg dreht das Spiel in Wallau

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FC Angelburg besteht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf die Prüfung beim FV Wallau. 6:1-Siege gibt es für die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen und den TSV Caldern +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen feiert mit dem 6:1 gegen den VfL Biedenkopf II den dritten Sieg in einer Woche. 6:1 gewann in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auch Primus TSV Caldern, der die SG Obere Lahn zu Gast hatte.