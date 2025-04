Die Eichelberger (rot) bewegen sich diese Runde im Dunstkreis der Spitzengruppe. – Foto: Siegfried Lörz

Angekommen in der Talsohle Kreisklasse B Sinsheim +++ Beim SV Eichelberg ist nicht erst seit der Niederlage in Kirchardt Sand im Getriebe Verlinkte Inhalte Kreisklasse B Eichelberg Marco Cristiano Peixoto

96 Punkte aus 38 Punkten holte der SV Eichelberg vergangene Saison. Das hat nur ganz knapp nicht zum Aufstieg gereicht, diese Runde ist die Mannschaft von Trainer Marco Peixoto von einem ähnlichen Höhenflug allerdings meilenweit entfernt.

"Die Niederlage in Kirchardt ist die sportliche Talsohle unserer aktuellen Saison", sagt der Spielertrainer zum 0:1 beim Schlusslicht am vergangenen Sonntag. Überraschend kam dieser Ausrutscher aber nicht. Zuvor blieb der Tabellenachte in Gemmingen (0:2), gegen Mühlbach II (2:2) und in Steinsfurt (2:5) bereits ohne Dreier 2025. Das große Problem ist die personelle Lage. "Seit einigen Wochen haben wir im Schnitt vier bis fünf Feldspieler im Training", verrät Peixoto und muss deshalb festhalten, "dass du das auf dem Feld natürlich merkst und es in den Ergebnissen siehst." Die Ursachen für die Ausfälle sind vielschichtig, wie der 42-Jährige vielsagend weiß: "Es gibt immer einen Grund nicht ins Training zu kommen."

Diese Probleme haben die Eichelberger aber nicht exklusiv, der Stellenwert des Hobbys Amateurfußball ist schon lange nicht mehr das, was er einmal war. Beim SV führt das dazu, dass es in den zehn ausbleibenden Saisonspielen um nicht mehr allzu viel geht. An einem Platz im Mittelfeld wird sich nicht mehr viel ändern. Wohl aber an dem Gefühl mit dem die Mannschaft in die Sommerpause geht. "Jetzt ist hoffentlich der Punkt erreicht, an dem wir uns alle noch einmal sammeln und uns dann so schadlos wie möglich halten, schließlich will keineR in ein ganz mieses Fahrwasser kommen und nur noch verlieren", erläutert Peixoto.