Angekommen in der 3. Liga

Das 4:2 im Cup gegen ein Topteam der dritten Liga liess die Mannen des FC Neumünster hoffen, auch in der Meisterschaft weiter Erfolgserlebnisse verzeichnen zu können. Mit Racing, Hellas und Schwamendingen standen drei Gegner vor der Brust, welche allesamt als schlagbar eingeschätzt wurden.

Im ersten dieser drei Spiele aber fingen sich die Kleeblätter eine bittere Heimniederlage ein. Es ist wohl eine der unnötigsten Niederlagen in den letzten Jahren. Gegen Racing verschlief man die erste Halbzeit und sah sich nicht ganz zu Unrecht mit einem Pausenrückstand konfrontiert, vor allem das 0:2 quasi zeitgleich mit dem Pausenpfiff hätte jedoch vermieden werden müssen. Trotzdem stieg man mit dem Willen die Partie noch zu drehen in die zweite Hälfte. Durch eine deutliche Leistungssteigerung dominierten die Neumünsteraner von nun an klar und zeigten eine starke Leistung im zweiten Umgang, was leider trotzdem nicht reichte, um hier noch einen oder sogar drei Punkte einzuheimsen. Die Zoologen aus der Fluntern verteidigten solidarisch und der wiederum miserable Untergrund machte es der angreifenden Mannschaft nicht einfacher. So blieb das Tor zum 1:2, welches Neuzugang Sadiku mit einem erstklassigen Volley erzielte das einzige Tor des Heimteams an diesem Nachmittag und die Niederlage war Tatsache.