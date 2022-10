Angehende HSV-Profis wecken Ehrgeiz bei Schülern

Stade. Angehende Fußballprofis aus der Talentschmiede des HSV erzählen in der Realschule Camper Höhe in Stade über ihren Traum und ihren Fokus bei der Berufswahl. Ihr Publikum sind Neuntklässler, die sich bald entscheiden müssen.

Nach der Podiumsdiskussion in der Sporthalle der Realschule bleibt noch ein wenig Zeit für Einzelgespräche. David Igboanugo gibt einem Stader Schüler beim Rausgehen noch mit auf den Weg, er solle ackern, sich reinhängen, fleißig trainieren. Igboanugo selbst spielt bei der U19 des Hamburger SV in der Jugend-Bundesliga. Der 18-Jährige ist auf dem Sprung, sich seinen Lebenstraum vom Profifußballer zu erfüllen.

Stader Unternehmen NDB kooperiert mit HSV

Das Stader Unternehmen NDB hatte Igboanugo und seinen Mannschaftskollegen Luca Butkovic (17) im Rahmen seiner Kooperation mit dem HSV-Nachwuchs auf die Camper Höhe geholt, um bei der Podiumsdiskussion die Sinne der Schülerinnen und Schüler für die bevorstehende Berufswahl zu schärfen. Mark Schober, selbst Leichtathlet, moderierte die Runde. "Was sind meine Talente, wo liegen meine Stärken, was will ich werden? Als Jugendlicher diese Wahl zu treffen, ist eine echte Herausforderung", sagt Schober.

Eine Schülerin erzählt, sie wolle etwas mit Tieren machen. Sie hat zwei Kaninchen zu Hause. Ein Junge sagt, er bastelt gern an Computern herum. Seine "Grundidee" sei es, in den Hard- und Software-Bereich zu gehen. Ein anderer junger Mann meint, er habe Talent fürs Rappen. Die drei Schüler haben einen vagen Plan für ihre Zukunft.

Weitaus fokussierter sind die beiden Fußballer aus Hamburg. Die konkrete Lebensplanung ist dabei nur logische Konsequenz. Denn Igboanugo und Butkovic müssen sich am Nachwuchsleistungszentrum des HSV täglich gegen starke Konkurrenz auf dem Weg zum Fußballprofi behaupten. Und das seit vielen Jahren. Nur ein verschwindend geringer Anteil der Talente kommt ganz groß raus. Da braucht es den Fokus und eine Menge Ehrgeiz.