Anführer und „Frohnatur“ des 1. FC Düren

Die Herzen der treuen Anhänger des 1. FC Düren hat Emeraude Kongolo im Sturm erobert. Und auch FCD-Trainer Luca Lausberg schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Innenverteidiger, der seit vergangenem Sommer die Fußballschuhe für den Regionalliga-Absteiger schnürt.

„Auf dem Platz ist Eme ein absoluter Anführer. Er ist sehr aggressiv in der Arbeit gegen den Ball und sehr mutig in der Vorwärtsbewegung. Bei uns bekommt er gewisse Freiheiten, um sein Spiel richtig auszuleben“, betont der 31-Jährige, der seine Stammkraft als eine „Frohnatur abseits des Platzes“ bezeichnet. „Auch wenn ich seinen Musikgeschmack nicht teile“, ergänzt der Coach mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Dass es so rund für Kongolo und die neuformierte Mannschaft des FCD laufen würde, hätten vor der Runde wohl nur die kühnsten Optimisten erwartet. Der Mittelrheinligist sammelte in den ersten neun Spielen 14 Punkte ein und rangiert vor dem Vergleich mit Weiden am Freitagabend (19.30 Uhr) auf Tabellenplatz sieben.