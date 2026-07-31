Anführer ohne Anlaufschwierigkeiten: Neuzugang Doqaj trägt beim SV Planegg schon die Kapitänsbinde

SVP gegen FC Moosinning am 26.07.26 ab 15 Uhr in Planegg. Am Ball (blaues Trikot) Nr. 20 / Plator Doqaj. Foto: Dagmar Rutt Fußball-Landesliga SV Planegg-Krailling – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Plator Doqaj ist erst seit diesem Sommer beim SV Planegg-Krailling. Am Samstag gegen den VfB Forstinning dürfte er schon zum zweiten Mal als Kapitän auflaufen.

Für Plator Doqaj ist seine Führungsrolle selbstverständlich. „Ich trage das schon immer in mir. Ich bin früh gereift, war in der Schule Klassensprecher, in den Jugendmannschaften Kapitän“, sagt der Neuzugang des SV Planegg-Krailling. Er sei immer schon gerne für andere als Ansprechpartner und Führungsfigur dagewesen – „aber nicht, um das auszunutzen“, wie Doqaj betont, „sondern, um anderen zu helfen“.

Insofern verwundert es nicht, dass der 26-Jährige bei seinem neuen Fußballverein direkt zu den Anführern gehört. Er ist Teil des Mannschaftsrats, dritter Kapitän und durfte am Mittwoch in seinem dritten Pflichtspiel für Planegg gleich die Binde tragen.

Landesliga Südost: Doqaj gegen Forstinning wohl wieder Kapitän des SV Planegg

Und weil der nominelle Spielführer, Torhüter Marijan Krasnic, sowie Stellvertreter Leonardo Lajqi auch am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Forstinning wohl noch nicht mit von der Partie sein können, steht Plator Doqaj direkt vor seinem zweiten Einsatz als Kapitän.

Er ist einer, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und auf dem Platz etwas zu sagen. Das gefällt mir.

Planegg-Trainer Pero Vidak über Plator Doqaj

„Er ist einer, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und auf dem Platz etwas zu sagen. Das gefällt mir“, sagt SVP-Trainer Pero Vidak über den zentralen Mittelfeldspieler. Außerdem sei er in gewisser Weise ein Vertreter der vielen Neuzugänge nach dem Umbruch im Kader.

Landesliga Südost: Doqaj und Kumpel Vrenezi nach Planegg gekommen, um zu bleiben

Doqaj war auch mit diesem Anspruch an die Hofmarkstraße gewechselt. „Ich habe im Vorfeld kommuniziert, dass ich gerne eine Führungsrolle übernehmen würde“, verrät der gebürtige Münchner mit kosovarischen Eltern. Mittelfristig ziehe er auch einen Trainerschein in Betracht, und er könne sich vorstellen, als spielender Co-Trainer zu fungieren, so Doqaj. „Ich habe gewissermaßen nur auf den richtigen Verein gewartet, bei dem ich diese Führungsrolle ausfüllen kann.“

Ich habe gewissermaßen nur auf den richtigen Verein gewartet, bei dem ich diese Führungsrolle ausfüllen kann.

Plator Doqaj über seinen Wechsel zum SV Planegg-Krailling

Der Mittelfeldspieler kann sich sehr gut vorstellen, lange in Planegg zu bleiben. Gemeinsam mit seinem guten Freund Meriton Vrenezi, der in der Jugend des SVP ausgebildet worden war, suchte Doqaj nach einem „Verein, in dem wir uns wohlfühlen“. Nachdem beide im Juni geheiratet hatten, schlossen sie sich nun zusammen den Schwarz-Blauen an.

Plator Doqaj: In Planegg nach längerer Vereinswanderschaft angekommen

Für Plator Doqaj könnte es ein Ankommen nach längerer Wanderschaft sein. In der Jugend spielte er lange für den TSV Turnerbund München, auch da schon im Mittelfeldzentrum. Später ging er zum SE Freising und zum TuS Geretsried, bei dem er seine ersten Schritte im Herrenbereich unternahm – schon damals in der Landesliga.

Der nächste Schritt war die Bayernliga mit Stationen beim TSV Landsberg, dem FC Ismaning und Türkgücü München sowie zwischendrin einem zweijährigen Intermezzo beim damaligen Landesligisten TSV Gilching-Argelsried. Zuletzt war der Sales Manager bei Jameda eine halbe Saison für Planeggs diesjährigen Ligakonkurrenten FC Wacker München in der Landesliga aktiv.

Landesliga Südost: Umbruch bei SV Planegg-Krailling für Doqaj „problemlos geklappt“

In jungen Erwachsenenjahren vermehrt auf dem Flügel eingesetzt, kehrte er mit zunehmender Reife ins Mittelfeldzentrum zurück. „Da gefällt es mir. Da habe ich die Übersicht, kann das Spiel ein bisschen kontrollieren und vorne wie hinten helfen“, erklärt Doqaj.

Der Kern der Mannschaft war ja schon da, und durch die sehr gute Vereinsstruktur hat der Umbruch problemlos geklappt.

Plator Doqaj über den Umbruch im Kader beim SV Planegg-Krailling

Sich nach dem Umbruch beim SVP einzugliedern, sei ihm nicht schwergefallen – und den Eindruck habe er von allen Neuen gehabt. „Der Kern der Mannschaft war ja schon da, und durch die sehr gute Vereinsstruktur hat der Umbruch problemlos geklappt“, sagt Plator Doqaj.

Landesliga Südost: Planegg gegen Forstinning schon drittes Aufsteiger-Duell für SVP

Mit seiner Mannschaft agiere er in dieser Saison auf Geheiß des Trainers nach dem Prinzip, „das nächste Spiel ist immer das wichtigste der Saison“. Bislang fuhr Planegg damit sehr gut, ist nach zwei Unentschieden und dem dramatischen 4:3-Sieg in letzter Minute am Mittwoch noch ungeschlagen.

Mit Forstinning, dem souveränen Meister der Bezirksliga Ost, wartet auf den SVP nach Moosinning und Nord Lerchenau bereits der dritte Mitaufsteiger in dieser Englischen Woche. „Das ist der dynamischste, kompakteste und unberechenbarste der drei“, warnt Coach Vidak. Bei einem Sieg gegen den VfB, der sich unter anderem mit Angreifer Antonio Saponaro von Planeggs Relegationsgegner FC Aschheim punktuell verstärkt hat, könnte man endgültig von einem gelungenen Saisonstart der Würmtaler sprechen. mg