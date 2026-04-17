Anführer, Kapitän, Urgestein Der 1.FC Greiz gastiert am kommenden Wochenende beim abstiegsbedrohten FSV Grün-Weiß Stadtroda. von Fabian Göb · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Auf der Abschiedstournee von Greiz-Cheftrainer Kevin Brettfeld trifft er mit seiner Mannschaft am Wochenende auf den FSV Grün-Weiß Stadtroda. Im Vorfeld dieser Partie haben wir mit Greiz-Kapitän Niklas Küstner gesprochen. Das Greizer Urgestein spricht im Interview über den scheidenden Trainer, die bisherige Saison, seine Ziele mit dem Verein und auch über den kommenden Gegner.

FuPa Thüringen: Hi Niklas, vor ein paar Wochen wurde offiziell, dass sich die Wege des 1.FC Greiz und Trainer Kevin Brettfeld trennen. Wie findest du das und was schätzt du an ihm?

Niklas Küstner: Kevin hatte uns vor der Saison aus einer echten Notsituation herausgeholfen. Wir standen kurz vor Saisonbeginn noch immer ohne Trainer da und die Optionen des damaligen Vorstands schienen erschöpft zu sein. Für uns als Mannschaft war Kevin dann die perfekte Lösung. Er kommunizierte von Beginn an jedoch klar, dass es für ihn nur eine Zwischenstation sei und sollte ein für ihn interessantes Angebot vorliegen, er dann auch diesem vermutlich folgen werde. Auch wenn die Beweggründe zur Trennung am Saisonende schlussendlich andere sind, so kam die Trennung für das Team nicht ganz unerwartet. Nichtsdestotrotz ist es ein absoluter Verlust für die Mannschaft und den Verein. An seiner Arbeit schätzte ich vor allem seine fachliche Kompetenz, welche man in jeder Trainingseinheit wahrnehmen konnte sowie die direkte und offene Kommunikation mit der Mannschaft. Weiterhin gab er jungen Talenten immer wieder die Möglichkeit im Herrenbereich erste Erfahrungen zu sammeln, sodass die Verbindung zwischen Männerbereich und A-Junioren spürbar verbessert wurde.

FuPa Thüringen: Der 1.FC Greiz steht aktuell im gesicherten Mittelfeld auf dem 7. Tabellenplatz der Landesklasse 1. Bist du damit zufrieden?

Niklas Küstner: Gute Frage, eigentlich nicht. Wenn man sieht, was grundsätzlich für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, ist die aktuelle Platzierung einfach zu wenig. Wir schaffen es leider nicht konstant gute Leistungen abzurufen. Natürlich darf man die sehr angespannte Personaldecke seit der Winterpause nicht vergessen, welche zu den wechselhaften Leistungen beiträgt. Aktuell stellt sich die Mannschaft am Wochenende fast von selbst auf. Wenn man dann bedenkt, dass wir gerade in den letzten Wochen immer wieder Punkte haben liegen lassen und dennoch „nur“ 4 Punkte hinter Platz 3 liegen, ist das schon sehr kurios und zeigt was eigentlich diese Saison möglich gewesen wäre. FuPa Thüringen: Du bist ein echtes Greizer Urgestein und schon ewig im Verein. Was sind deine persönlichen Ziele mit dem Verein in der Zukunft?

Niklas Küstner: Ganz klar dem Verein treu bleiben. In welcher Funktion wird man sehen, aber da wo ich helfen kann, werde ich das wie auch jetzt bereits weiterhin versuchen. Seit Beginn des aktuellen Kalenderjahres gibt es einen neuen Vorstand im Verein, welcher mit neuen Ideen und anderen Ansätzen frischen Wind in das Vereinsleben gebracht hat. Dieses Team darf ich zukünftig ebenfalls unterstützen, aber so lange mich meine Beine noch tragen, möchte ich noch einige Spiele für den FC bestreiten.