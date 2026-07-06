Anführer bei der FCM-Reserve: Leipertz wechselt in der Regionalliga

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Mit der geballten Erfahrung von 246 Zweitliga-Einsätzen kam Robert Leipertz im Sommer 2024 vom SC Paderborn zum 1. FC Magdeburg. Bei den Elbestädtern konnte sich der Routinier allerdings nicht durchsetzen. Nach einem halben Jahr auf der Bank und einer halbjährlichen Leihe zum SSV Ulm kam Leipertz in der vergangenen Saison nur noch für die U23 der Magdeburger zum Einsatz - und wurde dort zu einem Anführer.

Mit seiner Situation ging Leipertz vorbildlich um. In 22 Regionalliga-Einsätzen erzielte der 33-Jährige sieben Treffer und drei Vorlagen für die jung besetzte FCM-Reserve. Dem Vernehmen nach hätte man den erfahrenen Leipertz an der Elbe gerne als einen Führungsspieler für die U23 gehalten. Sogar eine Rolle als spielender Co-Trainer soll im Raum gestanden haben. Nun steht aber endgültig fest: Robert Leipertz wird in der neuen Saison für eine andere Mannschaft in der Regionalliga Nordost auflaufen. Zum Spielerprofil:

Am Montag wurde der Routinier beim Greifswalder FC vorgestellt. Mit Leipertz habe man "das letzte Puzzlestück für unseren Kader gefunden", erklärte Sportdirektor Matthias Rahn zur Vorstellung des Neuzugangs. An der Ostsee soll der ehemalige Zweitliga-Spieler eine ähnliche Rolle einnehmen wie zuletzt bei der FCM-Reserve.

Leipertz soll in Greifswald mit seiner Erfahrung vorangehen

"Ich habe in den ersten Gesprächen sofort gemerkt, dass er für diese Aufgabe brennt und richtig Lust hat, Verantwortung zu übernehmen", unterstreicht Rahn: "Er bringt die nötige Erfahrung und Persönlichkeit mit, um unsere junge Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen." Charakterlich passe Leipertz "hervorragend zu dem, was wir uns vorstellen", so Rahn. "Und angesichts seiner Vita muss ich über seine sportlichen Qualitäten eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat."