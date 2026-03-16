Anfangsphase verschlafen, trotzdem gewonnen!

Die Anfangsphase der Partie in Heuchlingen verschlief unsere Mannschaft ziemlich. Mehrmals kam die SG zu sehr guten Möglichkeiten, die entweder von Torwart Marcel Illig entschärft wurden oder die Stürmer der Heimelf an sich selbst scheiterten. Nach knapp einer Viertelstunde wachte unsere „Zweite“ dann auf und stand auch hinten sicherer. So kam man selbst über Till Siekmann zu zwei sehr guten Möglichkeiten, die aber von Torwart Lindel stark pariert wurden. Kurz vor der Halbzeit war es dann soweit, als Kaiser aus der Drehung heraus Sokol Lutfiu einsetzte und dieser den Ball überlegt ins lange Eck schob. Diese starke Phase setzte sich auch nach dem Wechsel fort, als man über die rechte Seite des eingewechselten Jannik Bastillo immer wieder zu Chancen kam. Aus einer dieser Szenen setzte Felix Kaiser den in der Mitte freistehenden Till Siekmann ein und dieser machte das 0:2. Leider schlief man in der 53.Minute nach einem Einwurf komplett und die SG kam zum Anschlusstreffer. Die letzte halbe Stunde entwickelte sich ein zäher Kampf, indem die Heimelf spielerisch etwas die Oberhand hatte, die Abwehr meistens aber sicher stand und ansonsten Marcel Illig mit einer Weltklasse-Parade ein weiteres Gegentor verhinderte. Selbst kam man zu einigen Konterchancen, die man aber allesamt zu ungenau ausspielte und so musste man noch eine Weile zittern, bis der Schiedsrichter endlich abpfiff.