Anfangsphase verschlafen: Scharmbeck verliert Aufsteigerduell

Im Moment scheinen die Extra-Prozent der Aufstiegseuphorie ein wenig verflogen zu sein, sodass vor allem die Anzahl der Gegentore SPA immer wieder ins Hintertreffen bringt. Osterholz hingegen fand mit der nötigen Spannung in die Begegnung und legte nach Toren von Dilges Bayrak (9.), Juri Kiekhöfer (13.) und Calvin Vrampe (16.) früh komfortabel vor.

Als Dustin Beller kurz vor der Pause den vierten Treffer nachlegte (38.), war die Begegnung froh entschieden. Die Gäste reagierten zur Pause zwar mit einem Doppelwechsel und kamen im zweiten Durchgang durch Torben Riemer (60.) und Markus Debey zu den Anschlusstoren (80.). Weil zwischenzeitlich Philipp Schippert aber für den VSK nachgelegt hatte (70.), kam keine Spannung mehr auf.

In der kommenden Woche muss Scharmbeck gegen den TuS Harsefeld, der sich gerade mit einem 6:2-Sieg gegen den FC Hagen/Uthlede aus einem Negativtrend zurückgemeldet hat, dringend Zählbares einfahren, um vor den direkten Duellen mit Heidetal und Treubund den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Dass Verteidiger Til Boving in der Schlussphase noch die Rote Karte sah (83.), der bislang nur aufgrund einer Ampelkarte gegen Schneverdingen Einsatzminuten verpasst hat, schwächt SPA für die wichtigen Aufgaben der nächsten Wochen.