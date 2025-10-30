„Anfangs wollte ich noch den Ball haben“

Dem Fußball ist er seit rund einem Jahr auch auf eine andere Weise verbunden – als Schiedsrichter. „Als ich mich im Juni 2024 zum Lehrgang angemeldet hatte, mag das der eine oder andere vielleicht gar nicht geglaubt haben“, lacht er. Nicht immer sei er früher ein Vorbild gewesen, was sein Verhalten gegenüber den Unparteiischen anging. „Doch genau das kommt mir nun teilweise zugute“, hat Höllen festgestellt. „Ich habe ein dickeres Fell, wenn sich jemand über eine Entscheidung beschwert, und kann ganz anders damit umgehen.“