»Anfangen, für Bezirksliga zu planen«: Kosova unterliegt Etzenricht

Allen Grund zur Freude hatte der SV Etzenricht am Regensburger Weinweg. – Foto: SV Etzenricht

Im Kellerduell zwischen dem FC Kosova Regensburg und dem SV Etzenricht ging es für die Gastgeber bereits um alles – ein Sieg musste her. Stattdessen setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Nick Sperlich (2) und Mirko Griesbeck sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt beim FC Kosova wohl endgültig dahin ist. Mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und nur noch drei ausstehenden Spielen, ist der Sprung aus der direkten Abstiegszone zwar rechnerisch noch möglich, realistisch aber wohl kaum. Das Team von Interimstrainer Lum Gashi braucht nun wohl ein kleines Fußballwunder. Etwas anders stellt sich die Lage nach dem 3:0-Erfolg beim SV Etzenricht dar: Der Rückstand auf einen Nicht-Relegationsplatz – und damit auf den Rang-14. FC Tegernheim – beträgt nur noch zwei Punkte. Damit dürfte der Abstiegskampf in der Landesliga Mitte gegen Ende der Saison weiterhin Hochspannung bieten.



Lum Gashi, Interimstrainer FC Kosova Regensburg: „In der ersten Halbzeit bekamen wir das erste Gegentor zu einem Zeitpunkt, wo keine Mannschaft besonders gut gespielt hat. Daraufhin haben wir weiter Druck gemacht bis in die 60. Minute. Ab dann haben wir alles vorne reingeworfen und einen Konter kassiert zum 2:0-Rückstand. Alles in allem ein verdienter Sieg für Etzenricht, die es clever gespielt haben. Ich denke wir müssen jetzt anfangen, für die Bezirksliga zu planen.“



Andreas Wendl, Spielertrainer SV Etzenricht: „Auch wenn wir das Spiel am Ende mit 3:0 für uns entscheiden konnten, stand es lange nur 1:0 und ich war mir unsicher, ob wir das Feld heute als Sieger verlassen. Auch wenn wir gut angefangen haben, war es insgesamt keine gute Partie von uns. Kosova war ab unserem Führungstreffer am Drücker. Wir hatten viele Ballverluste und wenige gute Aktionen. Kosova konnte die Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen und wir spielten einen Konter sehr gut aus, durch welchen wir auf 2:0 erhöhen konnten. Kurz vor Schluss erzielten wir dann noch das 3:0. Eine insgesamt schwache Partie.“