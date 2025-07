Anfang August rollt wieder der Ball im Kreis Alzey-Worms

Alzey/Worms. Zwischenzeitlich hat der Kreis Alzey-Worms alle Spielpläne von der A-Klasse über die B-Klasse bis zu den beiden C-Klassen veröffentlicht. Bis zu den Klassenbesprechungen sind die Termine noch vorläufig. Wir publizieren die beiden ersten Spieltage der vier Ligen. Bemerkenswert: Die B-Klasse startet ihren Spielbetrieb bereits am Mittwoch, 30. Juli. Dies liegt daran, dass 17 Teams in der Staffel sind. Die A-Klasse spielt erst am Wochenende des 3. August, die C-Klassen beginnen am 17., beziehungsweise 24. August.