Anfänge in Langengeisling – Eichers Weg zurück nach Giesing Rückkehr zum TSV 1860 von Wolfgang Krzizok · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser

Schon einmal im Tor der Löwen stand Vitus Eicher in der Saison 2015/16, als 1860 noch 2. Bundesliga in der Allianz Arena spielte. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der Langengeislinger steht ab sofort im Tor des Regionalligisten. Einst war er als Neunjähriger beim Merkur CUP aufgefallen und zu 1860 gewechselt.

Einmal Löwe, immer Löwe – dieser Spruch gilt zweifellos für Vitus Eicher. Wie der TSV 1860 München bekanntgibt, ist der 35-jährige Langengeislinger, der viele Jahre bei den Weiß-Blauen verbracht hat, ab sofort die Nummer eins im Tor des Regionalligisten. Manfred Eicher (67) stand viele Jahre im Tor des FC Langengeisling, unter anderem in der Bezirksliga (damals 5. Liga), und hatte auch einige Einsätze in der Oberbayern-Auswahl. Sohn Vitus trat in die Fußstapfen seines Vaters. Schon mit neun Jahren bei den Sechzgern Schon als Neunjähriger wechselte er zum TSV 1860 München, nachdem er Talentsichtern beim Merkur CUP aufgefallen war. Einige Jahre stand er in der Zweiten im Tor, ehe er zu den Profis aufrückte. Es folgten acht Jahre beim 1. FC Heidenheim in der 2. und 1. Bundesliga.

2025 verließ Vitus Eicher den 1. FCH und kehrte an die Grünwalder Straße zurück. Dort kümmerte er sich zunächst als Torwarttrainer um den Nachwuchs und zuletzt um die U21, die Meister in der Bayernliga wurde. Dabei hielt er sich auch selbst fit, und jetzt wird er bald wieder im Tor der 1. Mannschaft stehen, die nach dem Zwangsabstieg in der Regionalliga an den Start gehen wird. „Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der neu gegründeten TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren.“ Die Nummer zwei im Team ist der 20-jährige Max Bachmann, neuer Torwarttrainer ist Marc Lamberger, der Rene Vollath ablöst. Der 35-Jährige ist ebenfalls ein Rückkehrer. Er war bereits von 2015 bis 2023 als Coach im Löwen-Nachwuchs tätig und stand zuletzt bei Austria Klagenfurt unter Vertrag.