Anestis hört als Trainer auf – bleibt aber für die Mannschaft da

„Ich lasse die Jungs nicht allein. Ich werde im Hintergrund für sie da sein und sie weiterhin unterstützen.“

Nach einer starken Saison beim VfR Forst hat Trainer Anestis Soumelidis angekündigt, dass er nach dieser Saison komplett als Trainer aufhören wird. Die Entscheidung kommt überraschend, ist aber aus persönlichen Gründen notwendig. Dennoch betont Soumelidis:

„Es war keine leichte Entscheidung, nach dieser Saison aufzuhören“, sagt Anestis. „Für mich ist es der richtige Schritt, auch wenn es emotional sehr schwerfällt. Die Mannschaft ist für mich mehr als nur ein Team – das sind Jungs, mit denen ich groß geworden bin und mit denen ich viel erlebt habe. Deshalb ist es mir wichtig, auch nach meinem Abschied im Hintergrund für sie da zu sein. Ich werde sie weiterhin unterstützen, beraten und motivieren.“

Zum aktuellen Saisonverlauf fügt er hinzu:

„Wir stehen derzeit auf Platz 2 im Aufstiegsrennen und sind noch voll im Rennen. Die Jungs haben in den letzten Wochen alles gegeben, Charakter gezeigt und bewiesen, was in ihnen steckt. Der Aufstieg ist weiterhin möglich – wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir am Ende erfolgreich sind, dann ist das der Verdienst der Spieler.“

Blick in die Zukunft – Statement von Serkan

Auch Serkan blickt positiv nach vorne: „Für die nächste Saison haben wir einen starken Kader. Wenn alle bleiben, werden wir definitiv um den Aufstieg spielen. Dabei darf der Spaß am Fußball nicht verloren gehen – gewinnen wollen wir alle, aber am Ende gibt es nur einen Sieger. Wir schauen Spiel für Spiel und genießen jede Minute zusammen.“

Er ergänzt: „Die Mannschaft ist stark, motiviert und hungrig. Mit dem Rückhalt der Fans, dem Teamgeist der Spieler und der Erfahrung von Anestis im Hintergrund haben wir alles, um große Dinge zu erreichen. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und darauf, die Saison stark zu Ende zu bringen.“

Fan‑Appell

„Jetzt zählt der Zusammenhalt! Eure Unterstützung, eure Stimmung kann den Unterschied machen. Seid dabei, pusht die Jungs und zeigt, dass wir als VfR‑Familie zusammenhalten – auf und neben dem Platz!“