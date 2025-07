Aneesa Hog vom SV Titisee: "Am Frauenfußball kommt keiner mehr vorbei"

Es war so knapp. Nur wenige Minuten fehlten zum großen Sieg. Doch dann fiel das Tor. Auf der falschen Seite. Aus der Traum. Dafür ein Trauma. Nein, damit ist nicht die denkbar knappe Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im EM-Halbfinale gegen Spanien gemeint. Diesen Tiefschlag musste Aneesa Hog am 25. Mai ertragen. Damals trat sie mit dem SV Titisee in der Fußball-Landesliga bei Tabellenführer SG Marbach/Bad Dürrheim an. Mit einem Sieg hätte sie mit ihren Kolleginnen Meisterschaft und Aufstieg feiern können, und bis zur 87. Minute führte der SVT auch. Aber dann kassierten die Seemerinnen noch den Ausgleich und fielen damit gar auf Rang drei zurück. Kein Titel, nicht einmal Relegation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.