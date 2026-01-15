Andy Spann verlängert Vertrag beim FV Olympia Laupheim

Am 8. Januar unterzeichneten Vorstand Dieter Seidler und Andy Spann im Activ Olympia Restaurant einen neuen Vertrag (s. Foto), gültig ab 1. Juli 2026 für zwei Jahre. Der Vorstand wollte möglichst früh Klarheit und Planungssicherheit haben. Seiner Meinung nach hat die Mannschaft unter Andy Spann eine tolle Entwicklung gemacht. Die bisherigen eineinhalb Jahre verliefen sehr positiv und man möchte weiterhin gemeinsam Ziele mit der jungen Mannschaft erreichen. Zu Saisonbeginn übernahm die Olympia neun A-Jugendliche aus der eigenen Jugend in den Landesligakader. Mit großem Engagement, mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer und mit dem entsprechenden Fachwissen hat Andy Spann die jungen Spieler weiterentwickelt und den Teamgeist gestärkt.



Der Teammanager äußerte sich zu seiner Entscheidung für die Vertragsverlängerung für die Olympia wie folgt: „Ich bin spätestens seit 2014 Laupheimer und möchte mein Erlebtes weiter bei der Olympia einbringen. Die Olympia ist ein traditionsreicher Verein, der mit einer sehr jungen Mannschaft – die mir sehr ans Herz gewachsen ist – noch viel Potenzial für eine spannende und erfolgreiche Zukunft hat. Im Verein beginnt sich auch infrastrukturell etwas zu bewegen. Das möchte ich mit begleiten. Ich danke dem Verein für sein Vertrauen und freue mich weiter in dieser Funktion Teil von Blau-Weiß zu sein.“