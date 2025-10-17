Andy ist wieder der Alte

Andreas Rauen hat wieder seine alte Treffsicherheit zurückerlangt. Nach seinem Hausbau in Berglicht, der Hochzeit vor gut einem Jahr und diversen Verletzungen hat sich der Ausnahmestürmer wieder in den Vordergrund gespielt. Nach sieben Jahren beim Bezirksligisten SG Geisfeld und einer von unangenehmen Rückenproblemen geprägten vergangenen Runde ist Rauen schon fast wieder ganz der Alte. Neun Treffer hat der 31-jährige Tempodribbler auf seinem Konto. Seine Mannschaft rangiert nach dem bitteren Abstieg aus der A-Klasse im Mai aktuell an der Tabellenspitze der Kreisliga B10.