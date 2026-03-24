Andy Görres schießt Hambach zum Sieg

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Zuvor zeigten sich die Gäste vom CSV Düren lange als der erwartet unangenehme Gegner auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Stadion Sophienhöhe in Hambach: „Wir wussten nach dem Hinspiel was uns erwartet“ hatte HSV-Trainer Chris Böhme schon eine Vorahnung, dass die Heimpartie kein Selbstläufer werden wird.

Besser hätte das Drehbuch wohl niemand schreiben können. Nach einer fast einjährigen Verletzungspause ist es in der 86. Spielminute beim Stand von 2:2 zwischen dem Tabellenführer aus Hambach und den Gästen vom CSV Düren der gerade erst eingewechselte Andreas Görres, der per Freistoß zum 3:2 in den Winkel trifft und damit zum Matchwinner avanciert.

Erst eine schöne Kombination über die linke Außenbahn, die Spielführer Thauer scharf hereinbrachte, konnte Ismael van der Linden zur bis dato komplett überfälligen Führung im Tor unterbringen (33.).

Der Start verlief dabei allerdings zunächst nach Plan. Hambachs Alfred Al Dawalibi tauchte nach teils spektakulären Flankenläufen gleich dreimal alleine vor dem gegnerischen Schlussmann auf, ohne dabei aber den erwarteten Torerfolg zu verzeichnen. Wenig später wurde ein – zumindest aus Sicht der Heimelf – regulärer Treffer zurückgenommen, als Luca Schlößer ein langes Zuspiel im Netz unterbrachte, der Unparteiische allerdings auf Handspiel entschied.

Die Führung brachte dem Tabellenführer aber wider Erwarten keine Sicherheit. Viel mehr schnupperten die Gäste aus Hoven nun Morgenluft und setzten Ihrerseits die ersten Duftmarken. So war es kurz vor dem Halbzeitpfiff Gästestürmer Peters, der einen Teil der HSV-Defensive Hops nahm und anschließend durch die Hosenträger von Schlussmann Görres zum 1:1 Halbzeitstand traf.

Und auch der Beginn der zweiten Spielhälfte gehörte zunächst dem HSV. Mit viel Druck spielte der Tabellenführer auf den Führungstreffer – mit Erfolg. Nach schönem Zuspiel durch die Schnittstelle setzte sich Hambachs Sturmtank Leon Schlößer schön durch und legte die Kugel zum zwischenzeitlichen 2:1 ins Netz (59.).

Noch im Freudengefühl ob der erneuten Führung holten die Gäste aber schon zum nächsten Gegenschlag aus. Nach Anstoß wurde das Spielgerät weit in die HSV-Hälfte geschlagen und erneut Peters nutzte den Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidiger und Torwart zum 2:2- Ausgleichstreffer.

Hiernach verloren die Blau-Weißen dann zwischenzeitlich endgültig den Faden. Leichtfertige Ballverluste im Mittelfeld ließen die Spielanteile vorrübergehend nun zu Gunsten des CSV Düren ausschlagen – es galt mehrere gefährliche Spielsituationen zu überstehen.

Der HSV reagierte aber prompt und brachte mit mehreren Einwechslungen frischen Wind und damit besseren Zugriff. Die Abschlussschwäche blieb aber treuer Begleiter – so scheiterten erneut die zwischenzeitlich eingewechselten Radtke und Schlößer alleine vor CSV-Schlussmann Liabiodka.

Es dauerte in der Folge bis zu eben jener 86. Spielminute. Nach exakt 351 Tagen Verletzungspause sorgte der kurz zuvor eingewechselte Andy Görres mit seinem Kunstschuss aus seitlicher Position für einen Einstand nach Maß und brachte seine Mannschaft damit endgültig auf die Siegerstraße.