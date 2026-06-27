Andrey Voronin spielt nun für den KFC Uerdingen

Darauf hofft derweil auch Kaan Kocak, der ebenfalls den Sprung aus der A-Junioren-Mannschaft geschafft hat. „Dort hat er eine sehr vernünftige Runde gespielt. Gleiches kann ich von seinen Trainingsbeteiligungen bei uns berichten: Auch da hat er einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen, was sich in seinem Einsatz am letzten Spieltag gegen den VfL Jüchen-Garzweiler fortgesetzt hat. Da war er einer der wenigen, der noch einmal alles versucht hat", so Stöhr. Regelmäßig war Kocak bei Trainingseinheiten dabei, schon im Winter wurde er bei einem Testspiel eingesetzt. Zudem konnte er mit dem Team den Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft feiern.

„Ich habe die Einheiten richtig genossen. Es ging ordentlich zur Sache, dieses Robuste, diese Körperlichkeit gefallen mir, da habe ich Bock drauf. Ich will nun die nächsten Schritte gehen", sagt er. Kocak kam 2024 vom FC Wegberg-Beeck zum KFC und traf in seiner ersten U19-Saison in der Sonderliga in 19 Einsätzen fünfmal. Vier Tore gelangen ihm nun in der abgelaufenen Niederrheinliga-Spielzeit. Stöhr will den Youngster behutsam heranführen: „Er macht jetzt seine ersten Schritte im Seniorenbereich und wird auf seine Einsätze kommen, wenn er geduldig bleibt und weiter lernfähig ist.“