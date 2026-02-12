Andrej Homer bleibt dem SV Bevern erhalten

Wie der Landesliga-Vierte, SV Bevern, via Instagram verkündete, bleibt Andrej Homer auch in der kommenden Saison dem SV Bevern erhalten und geht in Schwarz-Gelb auf Torejagd.

Der 32-Jährige verfügt über einige Erfahrungen in der Oberliga, in der er für BW Lohne und den TuS Bersenbrück auf dem Platz stand. Zum SV Bevern kam der Angreifer dann nach zwei erfolgreichen Saisons in der Landesliga für den SV Holdorf.

Seit der Saison 24/25 geht Homer dann für Bevern auf Torejagd und erzielte bereits zehn Tore in 23 Spielen und steuerte weitere sechs Assists bei. In der laufenden Saison bremste ihn eine Verletzung aus, dennoch konnte er bereits sieben Mal treffen.