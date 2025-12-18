Andree Stracke ist der neue Vorsitzende des RWE-Aufsichtsrats

Andree Stracke wurde auf der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats von Rot-Weiss Essen am Dienstagabend, 16. Dezember, einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zudem sind Matthias Jablonski und Waldemar Wrobel zu seinen Stellvertretern gewählt worden, ebenfalls einstimmig.

Andree Stracke, der 24 Jahre lang in Diensten des RWE-Konzerns (CEO RWE Supply & Trading) war, tritt somit für die kommenden drei Jahre die Nachfolge von Lothar Oelert an, der bis zur Mitgliederversammlung am 9. Dezember das Amt inne hatte und von den Mitgliedern entlastet wurde: „Ich freue mich sehr darauf, die gute Arbeit des bisherigen Aufsichtsrats fortzusetzen und mit einem tollen Team den nächsten Schritt zu gehen“, sagt der 57-jährige Stracke.

Stracke und Jablonski sind auf der RWE-Mitgliederversammlung gemeinsam mit Marco Assink und Lukas Pruschko neu in den Aufsichtsrat gewählt worden. Wrobel, Dr. Thomas Hermes und Hans-Henning-Schäfer wurden von den Mitgliedern wiedergewählt und komplettieren das siebenköpfige Gremium.