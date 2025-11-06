Andreas Weiner tippt den 12.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Andreas Weiner (sportlicher Leiter) tippt den 12.Spieltag

1. FC Wilmersdorf - Polar Pinguin Berlin Wilmersdorf ist eine erfahrene, geschlossene Mannschaft. Hat die Nase im Duell mit den Pinguinen vermutlich leicht vorn ⚽ mein Tipp: 3:1

SC Charlottenburg - TSV Rudow Berlin Ich vermute ein enges Spiel, aber SCC ist zur Zeit das formstärkste Team. ⚽ mein Tipp: 2:1

Füchse Berlin - SSC Südwest 1947 Füchse nehmen den Schwung aus dem Derbysieg mit ⚽ mein Tipp: 4:0

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

BW 90 mit viel Qualität, aber etwas außer Form. Biesdorf sehr strukturiert. Aktuell auf Augenhöhe

⚽ mein Tipp: 2:2

SFC Stern 1900 - FSV Spandauer Kickers

Stern trotz hoher Spieler-Qualität recht unkonstant zuletzt - SpaKi holt sich den Auswärtssieg in einem engen Spiel

⚽ mein Tipp: 1:2

SV Empor Berlin - SC Staaken

Beide zuletzt deutlich verbessert. Empor hat knapp die Nase vorn

⚽ mein Tipp: 3:2

Frohnauer SC 1946 - VSG Altglienicke II

Unser Spiel tippe ich nicht

⚽ mein Tipp: ?

Berliner SC - SV BW Hohen Neuendorf

BSC siegt knapp.

⚽ mein Tipp: 2:1

TSV Mariendorf 1897 - Berlin Türkspor

Beide Mannschaften machen viele Tore - könnte ein wildes Spiel werden.

⚽ mein Tipp: 2:4

Wer ist Andreas Weiner?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Hier alles über die Berlin-Liga