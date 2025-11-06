Andreas Weiner tippt den 12.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Andreas Weiner (sportlicher Leiter) tippt den 12.Spieltag
1. FC Wilmersdorf - Polar Pinguin Berlin
Wilmersdorf ist eine erfahrene, geschlossene Mannschaft. Hat die Nase im Duell mit den Pinguinen vermutlich leicht vorn
⚽ mein Tipp: 3:1
Füchse Berlin - SSC Südwest 1947
Füchse nehmen den Schwung aus dem Derbysieg mit
⚽ mein Tipp: 4:0
SC Charlottenburg - TSV Rudow Berlin
Ich vermute ein enges Spiel, aber SCC ist zur Zeit das formstärkste Team.
⚽ mein Tipp: 2:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
BW 90 mit viel Qualität, aber etwas außer Form. Biesdorf sehr strukturiert. Aktuell auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 2:2
SFC Stern 1900 - FSV Spandauer Kickers
Stern trotz hoher Spieler-Qualität recht unkonstant zuletzt - SpaKi holt sich den Auswärtssieg in einem engen Spiel
⚽ mein Tipp: 1:2
SV Empor Berlin - SC Staaken
Beide zuletzt deutlich verbessert. Empor hat knapp die Nase vorn
⚽ mein Tipp: 3:2
Frohnauer SC 1946 - VSG Altglienicke II
Unser Spiel tippe ich nicht
⚽ mein Tipp: ?
Berliner SC - SV BW Hohen Neuendorf
BSC siegt knapp.
⚽ mein Tipp: 2:1
TSV Mariendorf 1897 - Berlin Türkspor
Beide Mannschaften machen viele Tore - könnte ein wildes Spiel werden.
⚽ mein Tipp: 2:4
