Andreas Trenz coacht das Auerbacher Kreisklassenteam

Zuletzt in Diensten des ASV Michelfeld führt der Weg des in Michelfeld wohnenden und beruflich bei der Polizei tätigen Trenz nun als verantwortlicher Trainer zurück in den Cermak-Reisen Sportpark. In der Region gilt er als echtes Fußball-Urgestein, das mit den Gegebenheiten des Vereins, der Liga und dem Kreis bestens vertraut ist. Seine Aufgabe wird es sein, die junge Mannschaft in der Kreisklasse weiterzuentwickeln und sportlich zu stabilisieren.



Als zentrales Ziel gibt die sportliche Leitung der Bergstädter vor, alle Spieler der sogenannten „Vollmannschaft“ optimal einzubinden, sodass aus dem vorhandenen Kader zwei schlagkräftige Teams in der Kreisliga und der Kreisklasse gestellt werden können. Dieser Gedanke soll die Identität und den Teamgeist des Vereins weiter stärken. Das bestehende Trainerteam – bestehend aus Daniel Maier und Manuel Trenz für die Erste und nun auch Andreas Trenz – arbeitet bereits eng zusammen.



Die Verantwortlichen sehen eine klare gemeinsame Linie in Philosophie und sportlicher Ausrichtung. Dabei zeigt sich sportliche Leitung realistisch, was die Herausforderungen der kommenden Saison angeht: Wie schon in der zurückliegenden Spielzeit wird der Weg in der Kreisklasse erneut kein leichter sein. Dennoch setzt man bewusst auf Erfahrung und Zusammenhalt. Die sportliche Weiterentwicklung und der sichere Klassenerhalt sind die klar definierten Ziele.



Mit seiner ruhigen Art, seiner hohen fachlichen Kompetenz und dem nötigen Teamgeist soll Andreas Trenz nun diese Aufgabe meistern. Man setzt darauf, dass er mit Fingerspitzengefühl und Engagement das Beste aus der Mannschaft herausholt. „Wir wünschen Andreas viel Erfolg, Freude an seiner neuen Herausforderung und stets ein gutes Händchen bei der Betreuung seiner Spieler“, so die Spartenleitung auf den sozialen Kanälen des Vereins.