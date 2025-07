Andreas Steiert: "Wir bekommen die Königsdisziplin ganz gut hin"

Ein Tag in Schruns, ein paar Tage in Finnland – Andreas Steiert ist vor dem Saisonstart der Freiburger Nachwuchsteams viel unterwegs. Steiert und Martin Schweizer, der sportliche Leiter der Fußballschule, sind zwei zentrale Personen der Nachwuchsarbeit beim Sportclub. Am Samstag beginnt die Spielzeit 2025/26 mit dem Auftakt für die U23 in der Regionalliga Südwest beim SGV Freiberg. Die U19 eröffnet ihre Saison zeitgleich bei den Stuttgarter Kickers in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga. Andreas Steiert im Interview (BZ-Plus).