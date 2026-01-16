Andreas Steiert ist kein Befürworter einer U21-Nachwuchsliga

Gewohnt gut gelaunt blickt Andreas Steiert im Gespräch mit der Badischen Zeitung auf das letzte Halbjahr der Nachwuchsfußballer des SC Freiburg zurück. Als "wechselhaft" bezeichnet der Leiter der Freiburger Fußballschule das bisherige Auftreten der U-19- und der U-23-Mannschaft in dieser Saison. Die Entwicklung einzelner Spieler ragt dabei aus einer insgesamt doch eher durchwachsenen Halbrunde heraus. Dass am Mittwochabend in Bruno Ogbus ein weiteres Eigengewächs beim 0:2 des SC Freiburgs in Leipzig seine Startelfpremiere in der Bundesliga feiern durfte, unterstreicht den guten Ruf der Breisgauer als Ausbildungsverein. Der Einsatz von Ogbus ist eine Bestätigung für die geleistete Arbeit der gesamten Freiburger Fußballschule. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.