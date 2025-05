FuPa: Der FV Olympia Laupheim spielt wirklich eine bemerkswerte Runde und steht weiterhin ungeschlagen klar auf Platz eins der Abstiegsrunde. Hättest du mit so einer Entwicklung gerechnet?



Andreas Spann: Mit so einer Entwicklung konnte man nicht rechnen. Zu viele negative Einflüsse galt es zu verarbeiten. Begonnen mit der Abmeldung der zweiten Mannschaft, den schweren Verletzungen, dem Ausscheiden von Udo Schroetter und der Nicht-Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Alle Zeichen standen auf Abstieg.

Mit Beginn der Abstiegsrunde haben wir aber einen guten und erfolgreichen Weg eingeschlagen. Eine Nicht-Verlieren-Mentalität und eine stabile Defensivarbeit sollten der Grundstein für das Ziel Klassenerhalt sein. Zudem war es wichtig, dass die Zusammenarbeit mit der A-Jugend ineinander verschmelzt. Hier wurde ebenfalls eine sehr intensive und am Ende erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen (Ben Damal als Trainer und Uwe Eiferle als sportlicher Leiter der Jugend) etabliert. Mit dem Sieg vor der Winterpause gegen Buch begann der große Glaube an den Klassenerhalt, den wir bis heute mit nunmehr 17 Spielen ohne Niederlage leben dürfen. Unser Ziel ist in greifbare Nähe gerückt.



Das Derby gegen den FV Biberach habt ihr mit 3:1 gewonnen. War das nochmal ein besonderes Erfolgserlebnis für euch?



Ein Sieg im Derby ist immer ein Saisonhighlight. Auch gegen Mietingen durften wir vor wenigen Wochen in diesen Genuss kommen. Auch hier hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt. Vier Stammspieler in der Rückrunde sind ausgefallen. Auch das hat die Mannschaft durch viel Herz und Leidenschaft kompensiert und am Ende verdient gewonnen. Das freut einen Trainer unheimlich für die Jungs.



Mit nun sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte der Klassenerhalt für euch machbar sein. Oder wie siehst du das?



Die aktuelle Position ist natürlich gut. Wir wollen alles daran setzen unsere Position zu behalten und unser Ziel - den Klassenerhalt - sobald wie möglich erreichen.



Macht es für dich als Trainer besonders Spaß mit dieser jungen Mannschaft zu arbeiten?



Das Alter an sich ist nicht immer entscheidend. Klar braucht es Nachwuchs und auch ältere Spieler, die schon viele Situationen eines Spielers während einer Saison durchlebt haben. Allerdings steht für mich ganz oben der Charakter und die Identifikation zum Team. Der Wille für die Zeit, die man zusammen ist, alles für sein Team zu geben und ggfs. mal seine eigenen Bedürfnisse dem Teamerfolg ein-/ oder auch mal unterzuordnen. Wer das kann und diesem Weg folgen möchte, bekommt von mir als Trainer alles was ich geben kann. Und ja, es macht Spaß mit den hungrigen Spielern. Es zählen aber alle Spieler des aktuellen Kaders dazu.





In den letzten Tagen habt ihr mit Chris Hafner, Hannes Schacher, Marco Stöhr und Davide Siciliano vier weitere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Ingesamt werden neun Spieler von der A-Jugend nächste Saison für die erste Mannschaft spielen. Ist das genau das richtige Statement für die Zukunft des FV Olympia Laupheim?



In unsere Jugendarbeit läuft sehr viel Herzblut, Zeit und Leidenschaft. Es muss unser Bestreben sein, die Jungs auch in den Kader der Aktiven zu übernehmen und ihnen die Möglichkeit bieten im Herrenbereich die ersten Schritte zu gehen. Erst wenn hier die Erkenntnisse entstehen, dass es evtl. noch nicht reicht, dann überlegen wir gemeinsam, was für den jungen Spieler eine gute Lösung sein kann, an Spielzeit zu kommen. Aber hier ist Geduld gefragt und nicht jeder kann im Herrenbereich sofort „Bäume ausreißen“. Am besten schaffen wir es, die Spieler natürlich langfristig zu etablieren und bei der Olympia viele spannende und erfolgreiche Jahre erleben zu lassen.

In Kürze dürfen wir auch verkünden, dass weitere wichtige Spieler des aktuellen Kaders ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Allerdings muss neben der mündlichen Zusage noch die Tinte trocknen.





Was sind deine persönlichen Wünsche für die kommende Saison?

Wir wollen in der Landesliga spielen und mit einem möglichst verletzungsfreien und jungen Kader für attraktiven Fußball sorgen. Ziel ist es, dass die Olympia ein sympathischer Gast und Gastgeber ist, gegen den man sportlich eine große Herausforderung hat.