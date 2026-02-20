Andreas Schwan kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Eine weitere enge Verbindung zwischen Schwan und dem TSV ist die von ihm mitgegründete Oster-Fußballschule in Kaldenkirchen, die heute noch besteht und 2026 bereits in ihre 17. Auflage der „Primax-Fußballschule“ geht. „Dass diese Fußballschule bis heute nicht nur besteht, sondern auch jedes Jahr nahezu ausgebucht ist, freut mich sehr. Meine Verbindung zum Verein ist immer geblieben und ich wollte damit auch etwas zurückgeben“, so Schwan.

Der sportliche Leiter Michael Bieck zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Ich habe mich lange darum bemüht, und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Position nun nachhaltig besetzen konnten. Die Chance, Andi jetzt für als Coach in der Konstellation mit Mark zu verpflichten war wohl einmalig. Er ist ein Kaldenkirchener Junge, er hat hier seine Trainerkarriere begonnen und der Kontakt ist nie abgerissen. Natürlich ist es auch für die Außendarstellung ein starkes Signal, einen Trainer mit seiner Vita zu verpflichten.“ Eine konkrete Vertragslaufzeit sei mit Schwan nicht verhandelt worden.